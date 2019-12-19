На Чукотке новогоднюю елку зажгли от энергии первой в мире плавучей АЭС

Знаковое событие произошло на Чукотском полуострове в четверг, 19 декабря. Здесь впервые в мире электроэнергию в изолированную сеть пустили с плавучей атомной станции. «Академик Ломоносов» - это первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция.

Атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию в сеть. Фото: twitter.com/rosatom

Как заявили в госкорпорации «Росатом», ПАТЭС выдала первую электроэнергию.

«Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в сеть. Для жителей Певека этот день стал символичным: в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка», – сообщается в официальном заявлении госкорпорации в twitter.