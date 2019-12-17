Путин ответит на все

Владимиру Путину приходится ежедневно отвечать на вопросы. Встречается ли он с рабочими на заводе или проводит Совет по правам человека, мероприятие все равно сводится к тому, что люди спрашивают президента о том, что их интересует.

Но один раз в году концентрация вопросов достигает максимума. В огромный зал собираются журналисты со всей страны, чтобы поговорить с главой государства. Большая пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году пройдет в четверг 19 декабря в Центре международной торговли в 12:00 по московскому времени.

Сколько она продлится - неизвестно никому, включая Путина. Но в последнее время ответы занимают чуть меньше четырех часов. В 2018 году пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 43 минуты, в 2017 - 3 часа 40 минут, в 2016 - 3 часа 50 минут. Самая короткая беседа была в 2001 году - всего полтора часа. Самая длинная в 2008 - 4 часа 40 минут.

Один рекорд уже поставлен - на пресс-конференцию аккредитовались 1895 журналистов, прошлогодний рекорд составил 1702 журналиста.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на центральных телеканалах и на сайте kp.ru, а послушать на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).