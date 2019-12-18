Первое свидание со скелетом в шкафу
Ревнивая жена следила за мужем-таксистом из багажника
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Омичи заделывают ямы на дороге картошкой
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Киевлянин на первом свидании показал девушке скелет пенсионерки у себя в шкафу
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В Ростове-на-Дону уроженцы Колумбии и Эквадора устроили поножовщину из-за спора о том, кто должен платить за шаурму
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ИСТОЧНИК KP.RU