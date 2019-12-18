Первое свидание со скелетом в шкафу

Ревнивая жена следила за мужем-таксистом из багажника

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Омичи заделывают ямы на дороге картошкой

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Киевлянин на первом свидании показал девушке скелет пенсионерки у себя в шкафу

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В Ростове-на-Дону уроженцы Колумбии и Эквадора устроили поножовщину из-за спора о том, кто должен платить за шаурму

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Жительница Алматы притворялась судьей и выносила решения по административным, уголовным и гражданским делам

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Кот забрался в посылку и восемь дней прожил в ящике без воды и пищи

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В Индии невеста на свадьбе не дождалась жениха и вышла замуж за другого

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Женщина похудела на 100 килограммов из страха стать посмешищем в интернете

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В Ленобласти чиновница выругалась со сцены на форуме