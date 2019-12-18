2019-12-17T12:06:02+03:00
Анекдоты

Первое свидание со скелетом в шкафу

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Ревнивая жена следила за мужем-таксистом из багажника

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Омичи заделывают ямы на дороге картошкой

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Киевлянин на первом свидании показал девушке скелет пенсионерки у себя в шкафу

* * *

В Ростове-на-Дону уроженцы Колумбии и Эквадора устроили поножовщину из-за спора о том, кто должен платить за шаурму

* * *

Жительница Алматы притворялась судьей и выносила решения по административным, уголовным и гражданским делам

* * *

Кот забрался в посылку и восемь дней прожил в ящике без воды и пищи

* * *

В Индии невеста на свадьбе не дождалась жениха и вышла замуж за другого

* * *

Женщина похудела на 100 килограммов из страха стать посмешищем в интернете

* * *

В Ленобласти чиновница выругалась со сцены на форуме

ИСТОЧНИК KP.RU

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