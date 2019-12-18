В Москве восьмиклассница попала в реанимацию, выпив 20 таблеток антидепрессанта

Ночью 16 декабря из района Лефортово была экстренно госпитализирована 14-летняя Кристина*. Школьницу доставили в реанимацию с сильным отравлением. Бабушка Кристины рассказала медикам, что накануне вечером девочка приняла большую дозу таблеток.

"В полицию поступило сообщение об экстренной госпитализации несовершеннолетней Кристины С. в реанимацию. Школьницу доставили бригадой скорой помощи с диагнозом острое отравление медицинскими средствами. В ходе разбирательства стало известно, что 14-летняя девочка выпила около 20 таблеток антидепрессанта," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время правоохранителями проводится проверка по факту случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, что сподвигло юную Кристину на столь опрометчивый поступок, а также установить откуда у несовершеннолетней оказались антидепрессанты, которые отпускают строго по рецепту.

(* имя пострадавшей изменено)