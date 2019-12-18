СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек

В Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по статье "создание террористического сообщества и участие в нем".

- По данным следствия, в 2013 года уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой колонии, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по настоящее время на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи совместно с сотрудниками ФСИН, ФСБ и МВД России провели в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области масштабные мероприятия. Обыски прошли также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

По данным следствия, не удалось найти лишь трех выявленных участников террористического сообщества. Известно, что в 2015 году, после освобождения из мест лишения свободы, они вернулись в Дагестан. Там они попытались оказать вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и были ликвидированы.

Проблема распространения экстремистами своих идей в местах лишения свободы стоит сегодня довольно остро. На прошлой недели директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за 2019 в ходе контртеррористических операций за год были ликвидированы 32 боевика, в их числе — девять главарей. Задержан - 241 боевик, 41 главарь банд и 606 пособников террористов.

- За преступления террористической направленности в России отбывают наказание 2493 человека, — отметил Бортников.