Букет налогов: власти обсуждают, как заместить импортные розы и тюльпаны

Диалог, достойный пера куртуазного романиста, произошел в Совете Федерации во время встречи сенаторов с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

- Вы любите цветы? - спросила министра спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

- Я люблю их дарить, - галантно ответил тот.

Дальше пошла суровая экономика. Министра попросили помочь отечественным цветоводам. Снизить НДС на российскую продукцию с 20 % до 10%, на импортную, наоборот, поднять ввозные пошлины с 5% до 15%.

Интересно, что летом этого года было принято решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию. На это Матвиенко трезво заметила, что «по фруктам более сильное лобби, чем по цветам». Действительно, Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) была создана только в этом году.

На российский рынок основная доля цветов попадает из Голландии. Но там лишь перевалочный пункт, куда доставляют продукцию из Южной Америки и Африки. Например, красавицы-розы — практически полностью Эквадор и Марокко. Наши цветы составляют 16-18% от общего объема — это данные НАЦ.

- Розы тех сортов, которые распространены в России, не такие крупные, как импортные, - рассказал «КП» владелец цветочного онлайн магазина Алексей. - Но они красиво распускаются, очаровательно пахнут, стоят дешевле – и покупателям нравятся. Выращивают розы в Подмосковье, на Кубани, в Мордовии, в Пензенской, Калужской, Тульской и еще нескольких областях. Создание современного цветочного производства – дело дорогое. Саженцы нужно приобретать за рубежом за валюту. А климат у нас не тот, что в Эквадоре. Около 40% себестоимости тепличного цветочного производства – электроэнергия, необходимая для обогрева и освещения. Особенно сильно вырастают расходы зимой. В Подмосковье в феврале 19 часов в сутки цветы находятся под искусственным светом.

Российский экономист Михаил Делягин отметил, что налоговые вопросы находятся в ведении министерства финансов, а не министерства экономики, поэтому мнение Орешкина по этим вопросам может не учитываться.

- Правда есть нюанс, - оговорился Делягин. - Дело в том, что министр Орешкин отвечает за макроэкономическую ситуацию и за политику государственного стимулирования развития различных отраслей. А налогообложение разных секторов экономики, в том числе цветоводства, — это инструмент стимулирования или, наоборот, подавления тех или иных отраслей. Но окончательное решение в правительстве принимает премьер, а если речь идет о налогах, то оно будет совпадать с мнением министра финансов Силуанова.