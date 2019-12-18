2019-12-18T17:25:28+03:00
Спорт

«Спартак», Локомотив» и «Ростов» едут в Катар

Кубок Париматч Премьер объявил участников турнира-2020
Константин ИВАНОВ
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Победителем первого турнира в январе 2019 года в Катаре стал «Спартак». Фото: ФК "Зенит"/ТАССПобедителем первого турнира в январе 2019 года в Катаре стал «Спартак». Фото: ФК "Зенит"/ТАСС
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Межсезонный товарищеский турнир, организованный телеканалом «Матч-Премьер», пройдет в столице Катара Дохе с 1 по 9 февраля. Его участниками станут «Ростов, «Спартак» и «Локомотив», а компанию им составит 8-кратный чемпион Сербии белградский «Партизан».

Это уже третий Кубок «Матч-Премьер». Победителем первого турнира в январе 2019 года в Катаре стал «Спартак». В июле Кубок Париматч Премьер состоялся уже в Австрии, и его выиграл «Краснодар».

На этот раз четверка команд опять сыграет турнир в один круг, но в случае ничьей участники пробьют серию пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу по пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1. При распределении мест в таблице в случае равенства очков решающее значение будет иметь разница мячей, в последнюю очередь — личные встречи. Все матчи турнира будут показаны на канале «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Расписание турнира за Кубок Париматч Премьер-2020 в Катаре:

1 февраля

14:00 «Локомотив» – «Партизан»

18:00 «Спартак» – «Ростов»

4 февраля

18:00 «Партизан» – «Ростов»

5 февраля

18:00 «Спартак» – «Локомотив»

8 февраля

14:00 «Спартак» – «Партизан»

9 февраля

18:00 «Ростов» – «Локомотив»

ИСТОЧНИК KP.RU

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