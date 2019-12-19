Подвинет ли Логинов на пьедестале Йоханнеса Бе

На втором этапе наши спортсмены выиграли четыре медали. Первой бронзу в спринте выиграла Светлана Миронова. Для свердловчанки это первая медаль на этапах Кубка мира.

А уже на следующий день наши девушки - Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт - заняли второе место в эстафете, пропустив на последнем круге вперед лишь норвежек.

У мужчин подтвердил свой класс лидер команды Александр Логинов. Сначала он занял третье место в спринте, а затем выиграл серебро в гонке преследования. Теперь Логинов вышел на второе место в общем зачете Кубка мира, впереди с огромным отрывом норвежец Йоханесс Бе.

А вот в эстафете мужчины не смогли добраться на пьедестала. И вот новая попытка добраться до первого «золота» в сезоне. На этапе в Анси эстафет не будет. Мужчины и женщины посоревнуются в спринте, гонке преследования и масс-старте.

В четверг, 19 декабря, мужчины соревнуются в спринте. На старт выйдут сразу шесть стреляющих лыжников из России. Первым на лыжню убежит Александр Логинов (у него 30-й стартовый номер), затем Матвей Елисеев (31), через минуту — Евгений Гараничев (33). И сразу за ним возьмет старт лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бе (№ 34). Мартен Фуркад стартует в первой группе под 9-м номером.

Остальные наши биатлонисты во второй части протокола - Дмитрий Малышко (51), Эдуард Латыпов (69) и Никита Поршнев (85).

Кубок мира по биатлону. Этап 3. Анси, Франция

Как выcтупят биатлонисты сборной России на третьем этапе Кубка мира? - спорт .Как выcтупят биатлонисты сборной России на третьем этапе Кубка мира?. Your turn!

19 декабря. 16:15. Мужчины. Спринт 10 км.

20 декабря. 16:15. Женщины. Спринт 7,5 км.

21 декабря. 15:00. Мужчины Гонка преследования 12,5 км.

21 декабря. 17:00. Женщины. Гонка преследования 10 км.

22 декабря. 14:10. Мужчины. Масс-старт 15 км.

22 декабря. 16:15. Женщины. Масс-старт 12,5 км.