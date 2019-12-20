2019-12-20T12:16:46+03:00
Общество

В диспансеризацию включат новые тесты для людей серебряного возраста

«Комсомолка» узнала, как будут расширены меры поддержки в 2020 году
Анна НИКОЛАЕВА
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При медосмотре обязательно измеряют давление, поскольку гипертония - одно из самых распространенных заболеваний. Фото: shutterstockПри медосмотре обязательно измеряют давление, поскольку гипертония - одно из самых распространенных заболеваний. Фото: shutterstock
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ЗАТОРМОЗИТЬ РАЗВИТИЕ ДИАБЕТА

Одно из самых распространенных заболеваний, которое развивается с возрастом и может ощутимо ухудшить качество жизни пожилых людей, - диабет. По последним данным, у жителей нашей страны старше 60 лет распространенность сахарного диабета составляет почти 20%. То есть заболеть рискует каждый пятый. В то же время, как говорят врачи, можно значительно улучшить прогноз, затормозить развитие диабета, если поймать определенные нарушения в организме на ранней стадии. Ее называют преддиабетом.

Важнейший показатель, сигнализирующий «что-то пошло не так», - анализ крови на уровень гликированного гемоглобина. Такое обследование планируется добавить в программу диспансеризации с 2020 года. Эндокринологи приветствуют это решение. Количество пожилых людей с преддиабетом в нашей стране, по оценкам экспертов, - порядка 20 миллионов человек. Если они вовремя узнают о своей проблеме и скорректируют образ жизни, то серьезно повысятся шансы обойтись без приема антидиабетических лекарств, отмечают специалисты.

Напомним, преддиабет уже входит в перечень заболеваний, подлежащих диспансерному наблюдению. Это значит, что после постановки диагноза по итогам диспансеризации пациентов проинформируют, как часто и какие обследования нужно будет проходить в дальнейшем, чтобы поддерживать свое здоровье.

СНИЗИТЬ РИСК ДЕМЕНЦИИ

Еще одна серьезная проблема - развитие нейродегенеративных заболеваний у людей старшего возраста. В первую очередь это болезни Альцгеймера, Паркинсона, различные формы деменции (слабоумия). У больных развиваются когнитивные нарушения, то есть отклонения в работе мозга, приводящие к проблемам с мышлением. Вначале отмечаются небольшие изменения, речь идет о легких нарушениях. Когда появляются

более серьезные симптомы, но пациент еще способен сам ухаживать за собой, врачи говорят об умеренных когнитивных расстройствах.

Очень важно на этапе первичного звена выявлять именно умеренные когнитивные нарушения, чтобы правильно их вести и не дать им перейти в деменцию, подчеркивают эксперты. Для этой цели в диспансеризацию для пожилых людей с 2020 года добавят ряд специфических тестов. Такие обследования помогут в том числе выявлять неврологические отклонения и симптомы, характерные для болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме того, в диспансеризацию запланировано включить исследование для выявления старческой саркопении. Этим термином обозначают снижение мышечной массы и силы с возрастом. При критическом уменьшении мышечной массы человек становится менее устойчив, чаще падает. Повышается риск получения тяжелых, приводящих к инвалидности травм, таких как перелом шейки бедра. Поэтому очень важно вовремя заметить тревожные симптомы и принять меры для профилактики и лечения саркопении, подчеркивают врачи.

МЕДПОМОЩЬ НА ДОМ: МОБИЛЬНЫЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Как сообщила пресс-служба Минздрава России, подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Планируется, что для оказания помощи людям старшего возраста, живущим в отдаленных районах, начнут работать выездные гериатрические бригады. Врачи, специализирующиеся на возрастных заболеваниях и состояниях, будут посещать пациентов на дому для осмотра, наблюдения и оказания необходимой медпомощи.

Напомним, в нашей стране предусматривается трехуровневая система оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Первый уровень, куда нужно обращаться за помощью человеку возраста 60+ - гериатрическое отделение или кабинет поликлиники по месту жительства (плюс такие функции в отдаленных районах начнут выполнять выездные бригады). Второй уровень - гериатрическая медпомощь на уровне стационара, то есть в больнице. Направление выдают в поликлинике. Третий, высший уровень - Российский геронтологический научно-клинический центр. Он занимается научно-методическим руководством. Также сюда можно попасть на диагностику и лечение по направлению в рамках ОМС (обязательного медстрахования) или в порядке платных медуслуг.

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В рамках федерального проекта «Старшее поколение» к 2024 году во всех регионах России должна быть сформирована полноценная гериатрическая инфраструктура. В 2020 году стоит цель выстроить такую структуру в 68 регионах и пролечить 130 тысяч человек.

70% людей старше трудоспособного возраста (то есть женщин в возрасте 55+ и мужчин в возрасте 60+) планируется охватить диспансеризацией к 2024 году.

Не менее 90% пациентов, у которых выявлены заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение.

ВАЖНО

На финансирование программы долговременного ухода выделят 2 млрд рублей

Важная часть проекта «Старшее поколение» - создание в России системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Предусматривается, что должно быть организовано в том числе сбалансированное социальное обслуживание на дому, в стационарной и полустационарной форме. Планируются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию людей предпенсионного возраста. А также ряд других мер.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на заседании Общественного совета при Минтруде России, в следующем году проект по долговременному уходу заработает в 18 регионах нашей страны. При этом, по его словам, объем софинансирования программы долговременного ухода увеличится в 2020 году до 2 млрд рублей (в 2019-м финансирование составило 295 млн рублей).

На 1 декабря уже 79,8 тыс. россиян предпенсионного возраста прошли обучение при содействии службы занятости, что превысило плановый показатель в 1,6 раза.

С 2020 года бесплатное обучение смогут пройти граждане от 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста, выходящие на пенсию досрочно, напоминают в Минтруде.

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