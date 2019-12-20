2019-12-20T12:50:43+03:00
Общество

22 декабря - на пике нагрузок

Российские энергетики отметят свой профессиональный праздник
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Реконструированная Саяно-Шушенская ГЭС. Автор фото: АЛЕКСАНДР КОЛБАСОВ/ТАССРеконструированная Саяно-Шушенская ГЭС. Автор фото: АЛЕКСАНДР КОЛБАСОВ/ТАСС
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22 декабря - день зимнего солнцестояния. В этот же день российские энергетики отмечают свой профессиональный праздник, что является идеальным поводом для подведения итогов года и разговора о том, в каком состоянии находится сегодня энергетическая отрасль, как мы потребляем энергию сегодня и как будем делать это в будущем.

ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТЕТ

По предварительным расчетам Минэнерго, за последние семь лет общий прирост потребления электроэнергии в России составил 6%. Причем как среди промышленных производителей, так и у простых граждан, в домохозяйствах страны.

- Потребление электроэнергии в стране растет, - констатирует директор Центра энергетических исследований Вячеслав Кулагин. - Это достаточно универсальный энергоресурс, и с каждым годом его универсальность все больше возрастает и в России, и в других странах.

Нам кажется естественным, что доступ к централизованному энергоснабжению обеспечен почти на всей территории страны, и траты на подключение к энергосистеме минимальны. Например, для домохозяйств плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не выше 15 кВт установлена в размере не более 550 рублей. Даже при повышении коммунальные тарифы на свет остаются в параметрах роста инфляции.

Такая ситуация с электроэнергией в России стала возможна благодаря исторически проводимой политике, заложившей основы нынешней энергосистемы еще в 20-е годы XX века, начиная с плана ГОЭЛРО, который стал стратегическим планом развития страны, а энергетика как инфраструктурная отрасль позволила совершить прорыв в новый экономический уклад. Что любопытно, ведущие государства, оценив советский опыт, скопировали план ГОЭЛРО с учетом своей специфики. Так появились программы Франа Баума (США), Оскара Миллера (Германия), Вейера (Англия), Велема и Дюваля (Франция).

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СОЗДАНА

Россия - в числе стран - лидеров по объему установленных мощностей. Сегодня они составляют порядка 250 ГВт. А после реформ отрасли 2001 - 2011 годов в стране появился конкурентный оптовый рынок электроэнергии. Это позволило привлечь частные инвестиции в создание и модернизацию генерирующих мощностей, обновление сетевого комплекса.

Электричество в России - самый доступный ресурс. Фото: Алексей ФОКИН

Электричество в России - самый доступный ресурс.Фото: Алексей ФОКИН

По словам Вячеслава Кулагина, российским энергетикам удалось на порядок повысить качество предоставления электроэнергии.

- Мы все помним, как в 90-е были проблемы напряжения в розетке, приборы выходили из строя из-за скачков и перепадов, сегодня же качество значительно выше, в частности, та стабильность нагрузки, которая обеспечивается системой, уже не приводит к выходу приборов из строя, - отмечает эксперт.

- В период реорганизации РАО ЕЭС, завершившейся в 2008 году, было серьезное беспокойство, что мы можем столкнуться с нехваткой мощностей, и придет время, когда спрос превысит имеющиеся мощности по производству, а это ограничит развитие экономики, - вспоминает Кулагин. - Сегодня же можно утверждать, что этого не произошло. Подушка безопасности создана. При этом страна обеспечена стабильной системой.

Но прогресс нельзя остановить. В этой связи интересные перспективы открывают принятые на днях Госдумой поправки о микрогенерации. Они позволяют практически каждому россиянину не только производить электричество для собственных нужд, но и продавать его по средневзвешенной оптовой цене. Таким образом, в перспективе энергетический рынок может пополниться новыми игроками, которые будут выступать сразу в двух ипостасях - производителя и потребителя энергии.

В любые времена энергетика сохраняет системообразующую роль, и с точки зрения обеспечения производства, и как социальный фактор. Особенно важно это для такой северной страны, как Россия. Ведь не случайно праздник энергетиков приходится на самый короткий световой день в году - 22 декабря. Когда потребление выходит на пик нагрузок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 3,31 рубля за один кВт/ч энергии - столько тратит среднее домохозяйство России.

• Более 10 рублей за один кВт/ч энергии - столько тратит среднее домохозяйство в Британии, Германии, Италии.

• Более 15 рублей за один кВт/ч энергии - столько тратит среднее домохозяйство Испании.

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