2019-12-23T19:35:18+03:00
Здоровье

Что важно знать при покупке лекарства?

С момента начала агрессивной борьбы за лояльность потребителя, где все средства хороши, уже не каждый сможет ответить: чем же БАД отличается от лекарства
Анна КАЛИНИНА
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..Фото: Алексей ФОКИН
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Тем не менее, такой информацией обладать нужно – хотя бы в силу того, что она напрямую касается жизни и здоровья. Почему же любому человеку стоит разбираться в этих категориях товаров?

Уловки маркетологов

В том, что коммерческие организации желают получать прибыль, нет ничего удивительного. Но порой маркетологи разрабатывают планы продаж на грани здравого смысла. Поэтому можно столкнуться с нечестными схемами реализации товара.

Например, в некоторых аптечных сетях при отпуске лекарственных средств покупателя могут переориентировать на приобретение БАДа. Это связано с тем, что достаточно большой доход некоторым аптекам приносит продукция собственных торговых марок. Соответственно, недобросовестные компании могут стараться реализовать такую продукцию любыми способами.

Так, при запросе популярных лекарств могут быть рекомендованы более дешевые средства. Как правило, их наименование не будет на слуху.

Действующие вещества могут полностью или частично дублировать формулу лекарственного средства. На этом обычно делается главный акцент. Как говорится: «Если нет разницы, зачем платить больше?»

Наиболее уязвимыми в плане недобросовестной конкуренции могут стать популярные препараты, в составе которых – растительные компоненты. По закону такие вещества могут входить также в состав добавок к пище, в отличие от синтетических лекарственных компонентов.

К примеру, довольно часто недобросовестные аптечные организации рекомендуют заменить известный, часто назначаемый* в урологии препарат. В частности, лекарство от цистита (например, Канефрон® H) включает в себя комплекс растительных компонентов, а на рынке сегодня есть несколько БАДов, дублирующих этот состав.

Порой препятствием к переориентации покупателя на БАД не становится даже назначение врача, которое для сохранения эффективности терапии рекомендуется тщательно соблюдать.

Однако нужно помнить, что лекарства и БАДы – совершенно разные по назначению продукты, они по-разному контролируются государством. Ниже мы приводим памятку из 5 пунктов и надеемся, что это поможет вам сориентироваться в продукции рынка лекарств и БАДов.

* - данные IPSOS Comcon: Prindex. Мониторинг назначений врачей, 2019 год.

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