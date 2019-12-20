Патриарх Кирилл - священникам: Изменами на исповеди не интересоваться, непосильные посты не навязывать, вводить богослужения на русском

Патриарх Кирилл в пятницу провел епархиальное собрание Москвы, где озвучил ряд наболевших тем и их решений. Приводим самые интересные фрагменты:

С ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО НА РУССКИЙ

- Не сегодня отмечено, что миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения. В связи с этой темой порой возникают идеи перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения. Полагаю, что именно такие решения не принесут пользы...Я приводил пример того, как в некоторых храмах прихожанам раздают тексты праздничных, а иногда и воскресных богослужений, или хотя бы канонов, с параллельным русским текстом и подстрочным пояснением сложных мест. Пользу они приносят очень большую. Также полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой.

ИСПОВЕДЬ - НЕ ДОЗНАНИЕ

- Исповедь должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было еще. Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции - наставника, руководителя, друга, собеседника - все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния.

Тем более пространство этого таинства не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни. Особенно хотел бы предупредить наших пастырей о недопустимости чрезмерного интереса к грехам против 7-й заповеди («Не прелюбодействуй». - Ред.). Нужно доверять свободному свидетельству совести человека и беречь хрупкий сосуд человеческого целомудрия - оно ведь и так подвергается слишком многим испытаниям в наши дни. Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться - бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесенную рану, увы, бывает очень трудно.

ЛЮДЕЙ НЕ ПУГАТЬ

- Нельзя и пугать людей. Да, пастырское предостережение может быть строгим, но эмоциональное давление - вещь недопустимая. Во-первых, потому, что испуг изгоняет доверие и парализует творческую способность человека к изменению жизни. А во-вторых, и это главное - Иисус никогда не поступал так с людьми.

НЕПОСИЛЬНЫЕ ПОСТЫ НЕ НАВЯЗЫВАТЬ

- Очевидно, что современный человек, особенно если он не приучен к посту, и тем более в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям. Ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты размещают перед Великим постом «постные календари» именно в изложении ближневосточной практики. В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику. Одно дело - пост для монаха, другое дело - для человека, выполняющего тяжелую физическую работу. Должна быть вдумчивая пастырская работа с нашими прихожанами, индивидуальный подход, чтобы каждый из них участвовал в посте, особенно в Великом посте, - участвовал по мере своих сил, но участвовал непременно.