2019-12-22T15:59:41+03:00
Звезды

Мэрайю Кэри подвело просвечивающее на попе платье

49-летняя певица оказалась в неловкой ситуации
Ирина СУХАНОВА
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Мерайя Кэри приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на здании Эмпайр Стэйт Билдинг.Мерайя Кэри приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на здании Эмпайр Стэйт Билдинг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» считается одной из лучших рождественских песен всех времен. Хит певицы появился на свет 25 лет назад, но на днях снова возглавил чарт Billboard Hot 100. Юбилей своей композиции Мэрайя отметила с размахом: 49-летняя певица приняла участие в торжественной церемонии зажжения огней на здании Эмпайр Стэйт Билдинг (Empire State Building) в Нью-Йорке. Эта церемония проводится каждый год накануне Рождества под музыку популярных исполнителей, и каждый раз Мэрайя становится главной звездой этого новогоднего шоу.

Мэрайя появилась на церемонии в очаровательном серебристом платье с глубоким декольте и в босоножках в тон наряду. Платье с блестками плотно облегало тело певицы, подчеркивая ее аппетитные формы. Исполнительница гордо позировала фотографам, улыбаясь своей белоснежной голливудской улыбкой.

Певица появилась на церемонии в очаровательном серебристом платье с глубоким декольте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица появилась на церемонии в очаровательном серебристом платье с глубоким декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все было прекрасно ровно до того момента, пока Мэрайя не повернулась спиной к публике. Тут-то и выяснилось, что серое платье сыграло с Кэри злую шутку. Ткань так туго натянулась на пышной попе звезды, что начала просвечивать.

Ткань так туго натянулась на пышной попе звезды, что начала просвечивать. Фото: EAST NEWS

Ткань так туго натянулась на пышной попе звезды, что начала просвечивать.Фото: EAST NEWS

Под яркими лучами софитов этот эффект проявился особенно отчетливо, и фотографы не упустили возможности запечатлеть его. Мэрайя при этом, похоже, ничего не заметила, а ее окружение не стало расстраивать звезду. Иначе бы не сносить стилисту головы!

Платье сыграло с певицей злую шутку. Фото: EAST NEWS

Платье сыграло с певицей злую шутку.Фото: EAST NEWS

Освещение здания Эмпайр Стэйт Билдинг – одна из самых старых рождественских традиций Нью-Йорка. Она появилась в 1932 году по случаю празднования победы Франклина Рузвельта на президентских выборах. С 2012 года световые шоу стали обязательной частью новогодней программы города Большого Яблока. Здание Эмпайр Стэйт Билдинг расположено в самом центре Нью-Йорка, возле Times Square, где проходят главные новогодние и рождественские торжества.

После церемонии Мэрайя Кэри поделилась в Инстаграме снимком в том самом платье: певица сфотографировалась вместе со своими детьми, восьмилетними близнецами Морокканом и Монро. С их отцом, американским комиком и актером Ником Кэнноном артистка развелась в 2016 году. После этого звезда обручилась с австралийским миллиардером Джеймсом Паркером, но вскоре рассталась с ним со скандалом. Паркер потребовал от Мэрайи вернуть ему обручальное кольцо стоимостью несколько миллионов долларов, которое он подарил ей на помолвку. Мэрайя же настаивала на том, что честно заслужила это колечко и может оставить его себе.

Мэрайя со своими детьми, восьмилетними близнецами Морокканом и Монро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрайя со своими детьми, восьмилетними близнецами Морокканом и Монро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорят, австралиец Паркер так осерчал на ветреную Мэрайю, потому что узнал об ее изменах. Еще во время их романа Кэрри начала крутить шашни с танцором из своего коллектива Брайаном Танакой. После разрыва с миллиардером певица продолжила встречаться с Брайаном, уже не скрываясь от публики.

bryantanakabryantanaka
Words can t fully describe everything that s been happening so I ll keep it short and sweet... I m so happy for you! You deserve this and so much more! I love you! #19
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Танцор на 13 лет моложе своей пассии, но ни его, ни Мэрайю это ничуть не смущает. В Инстаграме Танаки то и дело появляются совместные снимки с певицей, и, похоже, они действительно счастливы вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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