Более 25 тысяч учителей подали заявки на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»

Заявки на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего» – подали более 25 тысяч педагогов. Заявочная кампания продлится на сайте конкурса Teachеr.rsv.ru до 31 декабря 2019 года.

«Активная регистрация учителей на сайте конкурса подтверждает, что проект действительно востребован среди педагогов. Заявки поступают из всех регионов России. Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали: Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская республика и Воронежская область. Из общего числа подавших свои заявки на участие, около 20% составляют молодые учителя до 30 лет, а участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка 800 человек», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что благодаря отсутствию ограничений, конкурс вызвал интерес среди учителей разного возраста. «Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это – учитель английского языка из г. Кузнецка Пензенской области. Большинство заявок на участие в конкурсе подали учителя – женщины (85%), 15% участников – мужчины», – прокомментировал Алексей Комиссаров.

«Если говорить о предметной принадлежности учителей, подавших заявки на участие в конкурсе, то с самого начала в лидерах оказались учителя начальной школы, которые очень уверенно удерживают свои позиции. Вторые по численности учителя русского языка и литературы, а сразу за ними учителя математики, от которых немного отстают учителя истории и обществознания», - добавил руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя–предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналыи финал, который продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды–победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого–педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала.

Особенностью профессионального конкурса «Учитель будущего» станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр АНО «Россия – страна возможностей», на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодёжи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтёров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).В Мастерской управления «Сенеж» также проходят очные этапы проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – семинары, стратегические сессии, турниры по студенческим дебатам, форумы и конференции.