2019-12-24T17:29:59+03:00
Политика

Патрушев: у России есть современное и недорогое оружие

С его помощью можно эффективно решать любые задачи в области обороны и безопасности [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото: Михаил Метцель/ТАСССекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Важно подчеркнуть, что мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств, - заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после расширенной коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной в Москве.

Он также отметил, что в 90-х годах прошлого века и в начале настоящего у страны были очень серьезные проблемы с обороной.

- Сегодня мы полностью уверены, что те задачи, которые поставлены в области обороны и безопасности, будут решены. Сделаем это эффективно, - добавил Патрушев.

Отметим, что заседание расширенной коллегии Минобороны России с участием президента России Владимира Путина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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