Край тысячи водопадов

О секретах своего очередного путешествия рассказал гость совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 fm) Владимир Коваль.

- Владимир Иванович, уже 12 лет подряд вы изучаете плато Путорана... Не надоело? Наверное, исходили уже вдоль и поперек?

- Ну как это может надоесть? Плато Путорана - прекраснейшее место на планете. Это гигантский сильно расчлененный горный массив в Красноярском крае. Жизни не хватит полностью его исследовать. Недаром его называют краем тысячи водопадов. Но водопадов и озер там гораздо больше. Каждый год удается открыть что-то новое.

- Какие водопады в этот раз снимали?

- Конечно, старый знакомый Курейский - самый большой в России по объему сбрасываемой воды (на его берегах совместная экспедиция РГО и «КП» установила в 2016 году табличку в честь первооткрывателей богатств Севера).

Но есть и более крупный по масштабам водопад - Бельдунчанский. Он находится на самом юге плато, а потому добраться до него чрезвычайно сложно.

Крупнейший в России водопад - Бельдунчанский.

Его видели считанные люди на планете. Мне удалось добраться до него в этот раз - и получить самое сильное за 12 лет впечатление от красоты плато Путорана.

Фоторезультаты экспедиции смотрите в начале следующего года на фестивале «Первозданная Россия».

Большой Курейский водопад лунной ночью.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Коваль - фотохудожник, путешественник, профессиональный астроном, член Русского географического общества.

За его плечами десятки экспедиций, в том числе посвященных изучению тунгусского феномена. Именно с ним журналисты «Комсомольской правды» отправились на поиски Тунгусского метеорита в 2017 году. В результате вышел фильм «Где же Тунгусский наш метеорит» и книга «Тунгусский метеорит: главные загадки таинственного НЛО».

ФОТООХОТНИКИ

Лиса и солнце - день чудесный...

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Сегодня своим замечательным снимком лисы, задремавшей на солнышке, поделился Вадим Виноградов из Владимира.

Фото: Вадим Виноградов

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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Любителям тайн и загадок наверняка понравится книга Евгения Сазонова «Тунгусский метеорит»

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