«В юности я в стельку не напивался»: Максим Галкин рассказал о своем отношении к алкоголю

В интервью блогеру Ирине Шихман Максим Галкин объяснил, почему решил поселиться в замке, а не в типовом загородном доме.

- Я в деревне «Грязь» угнездился, потому что мне понравились эти просторы, - рассказал Максим Галкин. - Я построил дом, который максимально соответствует ландшафту. Чтобы подняться над этими соснами надо было построить что-то высокое. Тогда я понял, что нужен замок. Знаешь, сколько мне говорили, зачем тебе такой большой дом… На вырост. Никаких еще детей не было в плане. Но я думал, будут же они когда-то. А теперь, когда приезжает Кристина (Орбакайте) с семьей или мой брат у нас — все упаковано… Правда, есть раскладушки.

Телеведущий подчеркнул, что никогда не был дебоширом и хулиганом. Мол, переходный возраст обошел его стороной.

maxgalkinru Вчера замечательно провели день!

- До 27 лет я не напивался. Я вообще не люблю пить. Разве что из такой русской удали. Ну я могу порой один за вечер выпить бутылку водки или виски, - шутит Максим Галкин. - Но я всегда себя контролирую. Даже как-то, выпив бутылку шнапса, играл при Собчак «Борьбу ума». Она совершенно обалдела. Потому что на все вопросы я отвечал правильно при том, что был пьян! А сигареты я никогда не пробовал. У меня от дыма кашель.

Родители Максима Галкина ушли из жизни из-за онкологических заболеваний. Самый популярный телеведущий страны до сих пор с трудом говорит об этой трагедии.

- Отец умер у меня на руках, а мама, когда меня не было дома. Одинаково тяжело переживал их уход. Я повзрослел, когда они лежали дома, раздавленные химиотерапией.

Отец тяжело уходил. Он умер от рака легких. Он задыхался, не мог дышать без кислородной маски. В какой-то момент ему стало тяжело дышать и в этой маске. Этот момент до сих пор у меня перед глазами.

А мама умирала в Израиле. У нее резко наступило ухудшение. Безусловно, жалко, что родители не увидели моих детей, не увидели много чего, - вздыхает телеведущий, вспоминая самые тяжелые минуты в своей жизни.

Очень много в беседе с блогером Ириной Шихман Максим рассказывал про свою жену Аллу Пугачеву.

- Разница наша с Аллой возрасте наводит большую ответственность. У меня маленькие дети, и я прежде всего перед ними чувствую большую ответственность. Алла говорит: «Я хочу успеть их чему-то научить!» Она безумно ответственная мать. Она готовилась, что будет такой бабушкой детям, но в результате стала матерью. На мой взгляд, стала лучшей матерью из возможных, - поделился с Ириной Шихман Максим Галкин. - Многим вещам при том, что я вроде соображаю хорошо, я научился от нее. Как правильно мы должны вести себя при детях, как говорить, что давать. Я гораздо более вспыльчивый, чем Алла, хотя так и не скажешь, и менее выдержанный. И если бы не она, я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Они не знают, что такое повышенный голос, не знают, что такое ссоры, не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые.

Я не чувствую возраста Аллы. Изначально, когда мы встретились, я был пенсионер в душе, а она молодая. Она более легкая на подъем, легкая в принятии решений. Как-то она сказала мне такую вещь: «Я могу с тобой спокойно стареть?». Я ей ответит – да.

maxgalkinru Девчонки

Максим Галкин признался, что их с Аллой Борисовной семья уже не обращает внимание на скандальные публикации в прессе. Мол, журналисты используют их фамилии, чтобы написать рейтинговые заметки.

- Что касается той истории с новогодними огоньками. Это была организованная кампания по травле Константина Львовича (Эрнста). Выбрали громкие имена. Петиция проплаченная, за деньги поднимали эту историю. Не хочу называть заказчиков, но знаю, какие силы это затеяли. Я давно привык, что именем Аллы пользуются, чтобы отвлечь от чего-то, - рассказал Максим Галкин. - Из недавнего. А давайте-ка напишем, что Пугачева на перрон выехала! Хотя в Интернете полно фото, где поклонники встречают Аллу на перроне. Двадцать лет ее так встречают. А тут началось. Падает трафик на сайтах, сразу начинают писать, что Пугачева умерла. Потом начинают писать, что она заболела. Мы уже не обращаем внимание.