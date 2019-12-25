Россия — страна возможностей: как конкурсы «Лидеры России» и «Учитель будущего» помогают менять нашу жизнь к лучшему

М. Антонов:

- В эфире генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. С наступающим!

А. Комиссаров:

- Добрый день! Спасибо. И вас. И всех слушателей наших.

М. Антонов:

- Мы сегодня будем говорить про лидеров России, про этот конкурс. Владимир Николаевич, все карты в руки – пожалуйста.

В. Сунгоркин:

- Давайте, прежде всего, для наших слушателей расскажем, что такое конкурс «Лидеры России», потому что мы-то с вами в этой теме глубоко сидим, а для многих слушателей даже будет непонятно, о чем мы говорим. Вот самое широкое представление для самых широких масс. А потом поговорим поподробнее.

А. Комиссаров:

- А давайте я тогда начну совсем издалека. О чем часто говорят на кухне, в компаниях? Что невозможно продвинуться, невозможно найти работу…

В. Сунгоркин:

- Кругом блат, социальных лифтов нет… Именно так и говорят, да.

А. Комиссаров:

- Ну и, собственно, конкурс «Лидеры России» появился в ответ на иногда справедливые, иногда несправедливые, претензии по этому поводу. Это была идея нашего президента, Владимира Владимировича Путина, он этот конкурс запустил, вот сейчас уже третий сезон, и смысл его заключается в том, чтобы найти талантливых, способных управленцев во всей стране и дать им возможность для какого-то развития, продвижения. Вот сейчас уже третий сезон идет, у нас результаты первого и второго года впечатляют – действительно, яркие, интересные, талантливые люди. В этом году у нас 233 тысячи заявок поступило. В финал попадают далеко не все – только 300 финалистов становятся самыми счастливчиками. Они получают по миллиону рублей на любую образовательную программу – сами могут выбрать, на что потратить. Они получают возможность пройти разные мастер-классы, получают отчеты по всем тем тестам, которые они прошли по всем испытаниям и могут понять, какие у них компетенции развиты лучше, какие хуже, на что, может быть, обратить внимание. Ну а сто победителей еще и получают доступ к наставникам. А наставники у нас самые такие серьезные руководители государственного уровня и руководители компаний, корпораций, что называется, на любой вкус, потому что участвуют у нас и предприниматели, и менеджеры, работающих в разных отраслях, и госслужащие тоже.

В. Сунгоркин:

- И в итоге есть какие-то истории того самого социального лифта? Люди поднялись именно благодаря этому конкурсу?

А. Комиссаров:

- Да, у нас среди участников полуфиналистов, финалистов и победителей есть уже и губернаторы, есть заместители федеральных министров. Буквально на днях состоялось назначение вице-губернатора Курской области из числа победителей лидеров России.

Россия страна возможностей: как конкурсы Лидеры России и Учитель будущего .В студии Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО Россия-страна возможностей и главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Ведущий: Михаил Антонов.

М. Антонов:

- Алексей, то есть, вы сейчас перечислили должности. Это все лауреаты?

А. Комиссаров:

- Да, это те, кто победил.

М. Антонов:

- И это произошло до того, как они стали губернаторами?

А. Комиссаров:

- Участие в конкурсе произошло до того, как они получили эти должности. Мы все время говорим, что конкурс на самом деле не про должности, потому что для нас самое главное – дать возможность людям проверить себя, дать возможность для дальнейшего развития. Но интерес к этим участникам и победителям большой и вот такие высокие назначения это подтверждают.

В. Сунгоркин:

- То есть, повысить самооценку тоже полезно всегда.

А. Комиссаров:

- А иногда и понизить тоже бывает полезно…

В. Сунгоркин:

- Но не впасть в депрессию, а подумать, как исправить двойки, тройки и колы, да?

А. Комиссаров:

- Точно.

В. Сунгоркин:

- А вот вы сказали – губернаторы. А мы можем их назвать? Или это неловко?

А. Комиссаров:

- Да нет, можно назвать. Например, Дмитрий Артюхов – это губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Очень серьезный округ. И я вот про эту историю уже много раз рассказывал, мне казалось, что как-то не очень удобно про это говорить и я даже спрашивал Дмитрия, но потом решил, что – а чего стесняться-то? Конечно, назначение Дмитрия на эту позицию было сделано по совокупности его заслуг, успехов, но, когда президент принимал это решение, насколько я знаю, он принимал во внимание и то, что Дмитрий очень хорошо себя показал на конкурсе «Лидеры России». И не только то, какие результаты показал, а и то, что он пошел по такому пути, не побоялся. На самом деле, очень многие боятся. Чем выше уровень человека, тем больше он боится участвовать в таких конкурсах. Потому что можно же не победить, можно же не показать высоких результатов. А что ты скажешь тогда подчиненным, коллегам или своему начальнику? Как ты будешь выглядеть в этой ситуации?

Генеральный директор АНО «Россия-страна возможностей» Алексей Комиссаров и Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

М. Антонов:

- Главное – не победа. Главное – участие.

В. Сунгоркин:

- Это хорошо со стороны говорить. А я, между прочим, наших управленцев «Комсомольской правды» тоже отправил на этот конкурс. Не проверял за ними, а говорил – любой гендиректор, хоть во Владивостоке, хоть в Иркутске, желательно поучаствовать. И московских директоров попросил. Ну, в финал пока не вышли. Но большинство из них оказалось в Центральном федеральном округе…

А. Комиссаров:

- Где самая жесткая конкуренция.

В. Сунгоркин:

- Да. Вот вы в этом плане, кстати, просветите наших слушателей. Вы сказали – самая жесткая конкуренция в Центральном округе. То есть, нет такого, что ты родился в семье хорошей очень, известной, с золотой ложкой во рту и у тебя больше шансов, если ты родился, скажем, в моем родном Владивостоке, где я точно знаю, было очень много ребят перспективных…

А. Комиссаров:

- Вот, скорее, наоборот. В Дальневосточном федеральном округе у нас конкуренция чуть поменьше, чем в Центральном, поэтому шансов в этом смысле больше. Но вопрос, наверное, не в том, что люди с золотой ложкой родились, а в том, что во всем мире происходит такая тенденция, что крупные города вытягивают, в том числе, способных, талантливых, и самых разных людей. И, конечно, в Центральном федеральном округе, и в Москве концентрация просто людей, которые занимают управленческие позиции, гораздо выше, чем во многих других наших регионах. Но вот бывает человек из какой-то совсем глубинки, из небольшого городка или села, но настолько талантливый, настолько интересный, что многим москвичам фору даст будь здоров какую! Поэтому одна из таких ценностей этого конкурса заключается в том, что есть возможность участия абсолютно всех.

В. Сунгоркин:

- Работодатели насколько в это дело уже втянулись и насколько работодателю это интересно?

А. Комиссаров:

- Я вам открою секрет. Мы всех наших участников, всех победителей и полуфиналистов, конечно, мучаем вопросом – а зачем вы участвуете? И они дают нам самый разный ответ. Самый популярный ответ – это ради того, чтобы получить наставника. Но при этом, если быть откровенным, я думаю, что, конечно, многие об этом не говорят, но многие мечтают продвинуться по карьерной лестнице.

В. Сунгоркин:

- Тогда назовите, ради каких наставников такое соревнование?

А. Комиссаров:

- У нас их 91 человек на сегодняшний день. Я боюсь кого-то в этом смысле обидеть, поэтому скорее назову направления, из которых эти наставники. Ну, скажем, у нас руководитель администрации президента Антон Вайно, министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу в наставниках. У нас руководители таких крупных компаний, как Аэрофлот, Газпромнефть, Сбербанк, Сибур и многие другие. Возможность попасть к наставнику – это действительно многого стоит, это очень важный стимул для участников. Но вы спросили про работодателей и я хочу сказать, что во многом благодаря Набсовету, во многом благодаря подходу администрации президента и президенту, который поставил такую задачу, чтобы прямо все было прозрачно и честно, с любым можно поговорить нашим финалистом – это лучший, наверное, способ проверить мои слова – и все, кто доходит до полуфинала, до финала, сами убеждаются, что там нет блатных, попасть туда, кроме как пройдя через все элементы отбора, нельзя. И вот вначале работодатели в это тоже не очень верили, потом первый год посмотрели и у нас появилось большое количество партнеров и теперь компании присматривают там себе потенциальных сотрудников.

В. Сунгоркин:

- Ну, это все интересно. А жалоб много в итоге? Мы же живем в такую эпоху, когда все друг друга разоблачают. Вас тоже должен кто-то разоблачать…

А. Комиссаров:

- Жалобы, конечно, есть. У нас большое количество участников, которые не дошли до финала. Вот я сказал, что 233 тысячи заявок, а до финала доходят только 300 человек – то есть, конкурс сумасшедший. Что касается жалоб, то в этом году мы получили около 150 апелляций, каждая из которых была внимательно разобрана. И мы к каждому относимся внимательно, и есть ситуации, где действительно какие-то бывают ошибки с нашей стороны. Например, был какой-то технический сбой – это подтвердилось – и мы этому участнику даем возможность пересдать, перепройти тесты. Где-то человек попал в больницу и у него есть подтверждающие документы, и мы стараемся идти навстречу, и Наблюдательный совет идет навстречу в таких ситуациях. Но есть и смешные обращения, когда участник пишет – а у меня в это время зазвонил телефон, у меня был важный звонок, я отвлекся от выполнения задания и не понял, что там ограниченное время, дайте мне возможность пройти еще раз. К сожалению, в таких случаях мы…

В. Сунгоркин:

- Я бы не давал…

А. Комиссаров:

- Ну, тут каждый делает для себя свой выбор – что важнее в данной ситуации.

В. Сунгоркин:

- А вы ему пошли навстречу?

А. Комиссаров:

- Нет, нет…

М. Антонов:

- Алексей, но, если это конкурс, значит, есть какие-то задания, которые выявляют лидеров? Как все проходит, расскажите.

В. Сунгоркин:

- Почему человек, который идет на конкурс, должен верить, что, пройдя эти задания, он претендует на некое звание лидера России?

А. Комиссаров:

- Верить, я думаю, должен потому, что может поглядеть на наших победителей, на то, что происходит с ними – вот то, о чем мы говорили в первой части нашей программы. А задания разные, их много. Они специально сделаны разнообразными, потому что мы стараемся оценить самые разные компетенции участников. Начинается все с очень простого задания, с которым очень многие не справляются. Задание это выглядит, как запись короткого видеоинтервью, в котором человек должен ответить на два вопроса – зачем он участвует в конкурсе и какие его основные достижения?

В. Сунгоркин:

- То есть, сам себя презентовать?

А. Комиссаров:

- Да, в течение двух-трех минут. И уже здесь многие не справляются и потом нам пишут, что вот я не успел вовремя записать, можно ли сделать это позже? Но, к сожалению, здесь правила для всех жесткие, потому что у нас следом уже идут новые испытания. Для нас это задание не столько на оценку того, как человек себя презентует, а сколько на то, способен ли он вообще сделать этот первый шаг, который уже требует какого-то времени, внимания и какой-то, пусть минимальной, но ответственности.

В. Сунгоркин:

- И стрессустойчивости, и контакта с аудиторией.

А. Комиссаров:

- Да, это уже первый критерий. Дальше у нас целая батарея тестов. Тесты, которые определяют способности интеллектуальные, с точки зрения оценки числовой информации, оценки вербальной информации – то есть, оценки написанного текста…

М. Антонов:

- Например, вопрос мы можем услышать? Ну, так чтобы было понятно?

В. Сунгоркин:

- Или на чем сыпятся, условно говоря?

А. Комиссаров:

- Здесь трудно подробный пример привести, но я постараюсь. Например, вот если мы говорим про оценку числовых способностей, то дана таблица со значениями, предположим, объема продаж какого-нибудь зерна в какой-нибудь стране, и нужно за короткое время сделать какие-то выводы, что изменилось – увеличился этот объем, уменьшился, где эти изменения произошли? То есть, смысл в том, чтобы быстро уметь выцеплять нужную информацию, ее анализировать и делать какие-то выводы. Если мы говорим про анализ вербальной информации, то там дается кусок текста и дальше, прочитав этот текст, человек должен ответить на вопрос, связанный с этим текстом. На самом деле, это не мы придумали, это тесты, которые используются во всем мире. Они многократно уже опробованы, испытаны и они дают достаточно хороший, качественный результат.

В. Сунгоркин:

- Очень интересны. Тесты опробованы во всем мире. Существует такая составляющая, как специфика российского бытия «Лидеры России», он похож на «Лидера Германии» или на «Лидера Франции»?

А. Комиссаров:

- Самое удивительное заключается в том, что мы не смогли найти похожего конкурса ни в одной стране. Я не говорю, что их нет, но вот мы третий год ищем, пока найти не можем. И к нам уже обращаются другие страны – и европейские, и азиатские, в частности, Китай интересуется, - вот как бы сделать что-то похожее у нас? Поэтому впрямую сравнить нельзя, но что касается российской специфики, я бы сказал так – что те компетенции, которые в принципе проверяются, они, конечно, универсальны для любой страны, но мы в наших испытаниях задаем еще и вопросы про историю нашей страны, про географию, про какие-то основные элементы права и вот здесь, наверное, больше всего было особенно в первый год жалоб, дискуссий на эту тему – при чем здесь лидерство, какая связь между лидерством и знанием географии? Но Наблюдательный совет решил, что, во-первых, на самом деле корреляция есть, как говорят ученые, между успехом по жизни и общим уровнем эрудиции. А во-вторых, мы просто честно признаемся, что да, для нас это один из критериев, одна из возможностей, извините за такой профессионализм, заузить эту воронку заявок и выбрать тех людей, которые не только обладают управленческими навыками, что мы проверяем позже, но и просто знают хорошо страну – и это важно. А еще из специфики, которую ввели в прошлом году, у нас есть конкурс «Сердце лидера» - такая история очень для нас была сложная, потому что – что мы хотели получить? Мы хотели получить на выходе профессионалов и при этом людей с правильными ценностями, с правильными установками, людей, которые могут сопереживать, людей, которые просто добрые – вот, наверное, самое простое слово – и чуткие. При этом мы понимаем, что проверить это практически существующими инструментами, ну, если не невозможно, то крайне сложно. И вот сделали такой конкурс, который называется «Сердце лидера», где все участники должны были абсолютно любой социальный проект реализовать. Мы понимали, что наверняка многие участники будут это делать только ради того, чтобы пройти дальше в конкурсе, но что приятно, что по результатам прошлого года у нас более тысячи реализованных проектов и больше всего приятно то, что ребята продолжают их делать, хотя давно это уже не имеет никакого значения для конкурса. Конкурс закончился, но мы очень много получаем таких откликов, что давно хотел что-то похожее попробовать, а тут вы мне дали такой толчок, и мне это понравилось. Я это делаю.

И, возвращаясь к вашему вопросу, я боюсь, что я съем все время, но постараюсь очень коротко сказать, что, кроме вот тех тестов, о которых я сказал, есть еще тесты уже так называемые тесты управленческого потенциала, которые оценивают именно такие менеджерские компетенции, но это все истории заочные, это все то, что человек может пройти, сидя за компьютером. А вот потом те, кто справился с этими испытаниями, лучше всего уже приглашаются на очный этап и в каждом округе у нас проходит очный полуфинал. Там мы решаем еще одну задачу – это тоже один из частых вопросов, который нам задают, - а что делать с тем, что на заочных этапах кто-то может смухлевать, извините за такое слово, и пройти не сам… И здесь мы всех предупреждаем, что все те, кто прошел на очный полуфинал, перед началом этого очного финала должны пройти, что мы называем ритест – то есть, это примерно те же самые задания, которые были в онлайн-режиме, чуть в сокращенном формате, и участник должен показать примерно такие же результаты – мы даем определенные допуски - которые были показаны в заочном этапе.

М. Антонов:

- Как в компьютере – подтвердите, что вы не робот?

А. Комиссаров:

- Примерно так. И если участник справляется с этим, он тут же переходит уже к очным испытаниям, если не справляется, к сожалению, покидает эти очные испытания. Таких примерно по прошлому году у нас было около 10-15%.

В. Сунгоркин:

- То есть, мы можем сказать, что это про управленческую культуру в целом в стране, что 10-15% мухлевали или просто были в другом статусе, состоянии… Как поделить эту цифру?

А. Комиссаров:

- Мы избегаем каких-то выводов, потому что обвинять людей, честно говоря, не имеем ни морального, никакого другого права, поэтому мы допускаем, и это действительно так бывает, что часть из участников не справляется со стрессом. Потому что все-таки одно дело – сидя дома, в комфортной обстановке, отвечать на вопросы. Другое дело – когда ты находишься в помещении, здесь наблюдатели, камеры, все строго, все жестко. Возможно, что причина непрохождения этого ритеста именно в этом. Но здесь наш ответ очень простой. Что, к сожалению, наверное, современный управленец живет постоянно в состоянии стресса, поэтому те, кого мы хотим отобрать, должны быть к этому готовы. Поэтому, если человек не проходит эти тесты и не может подтвердить свои результаты, может быть, он и не мухлевал, может быть, он не пользовался чьими-то услугами, может быть, просто он недостаточно стрессоустойчив, что тоже не позволяет ему пройти дальше.

В. Сунгоркин:

- Ну, понятно. Главное – результат, какой мы получаем. Уже идет конкурс этот третий год, по-моему, да?

А. Комиссаров:

- Третий год.

В. Сунгоркин:

- Какова эволюция конкурса? Какие новинки в этом году и каких новинок ждать конкурсантам в следующем году? Например, в 2020-м, в 2021-м что будет?

А. Комиссаров:

- Вообще, задача, которую перед нами президент поставил, перед платформой «Россия – страна возможностей», заключается в том, чтобы каждый в стране мог реализовать свои способности. Задача, конечно, непростая. И для того, чтобы она решилась, нужен огромный комплекс мер, который частично уже реализуется, частично будет еще реализоваться. И вот в нашей платформе на сегодняшний день 23 проекта, которые направлены на самые разные аудитории. В том числе, у нас есть проект, направленный на учителей – спасибо, кстати, «Комсомолке» за поддержку этого проекта «Наш учитель будущего», он для нас очень важный. И спасибо за то, что вы нас в этом активно поддерживаете. Так вот, в «Лидерах России» мы решили тоже его немного расширить и в этом году сделали такое нововведение, проводим эксперимент, у нас, кроме обычного конкурса, есть еще три профессиональных трека. Это – здравоохранение, наука и финансы и технологии. И на этих треках проверяются не только эти общие лидерские компетенции, но и профессиональные знания.

В. Сунгоркин:

- Расшифруйте слово «трек».

А. Комиссаров:

- Наверное, правильнее сказать – направление, ответвление… Давайте назовем это подконкурс. Это эксперимент. Отвечая на ваш вопрос, какие изменения будут дальше, мы очень хотим посмотреть, что из этого получится. Выбрали вот только три направления, и сейчас нам очень многие говорят – а почему нет направления «культура», или почему нет направления «спорт», или почему нет направления «промышленность»? Ну, можно перечислять практически до бесконечности. Наш ответ следующий. Вот сейчас мы посмотрим, что будет с этими тремя направлениями и в следующем году решим. Наверняка появятся еще какие-то новые направления.

М. Антонов:

- Как же стать лидером России? Куда писать?

А. Комиссаров:

- Сайт rsv.ru – и там можно найти информацию по всем нашим конкурсам… но сейчас, вот как мы говорили, у «Лидеров России» уже очный этап начинается, поэтому заявку можно подать будет уже только осенью следующего года, чтобы попасть в четвертый сезон. Конкурс будет продолжаться, поэтому шанс есть у всех. Но два проекта из наших 23-х еще продолжаются – в смысле, продолжается прием заявок на них. Это проект «Учитель будущего» - это наш новый проект, он нацелен на поиск учителей, которые с современными подходами, готовы и хотят работать, которые хотят работать в командах, которые приносят что-то новое в школьную жизнь. И второй конкурс – это «Мастера гостеприимства» - он рассчитан на всех тех, кто работает в отрасли гостеприимства, в туристическом бизнесе, в гостиничном. И здесь мы хотим сразу несколько решить вопросов. С одной стороны, дать возможность продвинуться таким людям, кроме того, мы хотим рассказать про замечательные места в нашей стране, которых у нас очень много. Красивых, интересных, к сожалению, не очень до сих пор туристически привлекательных. Где-то инфраструктуры нет, где-то просто не знают о них. И с помощью этого конкурса эту несправедливость хоть немного исправить. До конца года можно подавать заявки на конкурс «Учитель будущего» и на «Мастера гостеприимства» тоже есть шанс, еще есть несколько дней для того, чтобы подать заявки.

В. Сунгоркин:

- Я посмотрел статистику конкурса и обнаружил среди тех, кто уже проходит в полуфинал, людей, которым по 18-19 лет. Это что за феномен такой? Как вы его объясняете?

А. Комиссаров:

- Если посмотреть на распределение по возрасту, то можно увидеть, что основные полуфиналисты – это люди 30-35 лет, но действительно есть и совсем молодые люди, и есть люди постарше. Для молодых у нас льготные условия – нужно иметь всего лишь двухлетний управленческий опыт… в том время, как для остальных – пять лет. Есть и такие участники, их мало, – кому 18-20 лет – и кто уже к этому возрасту успел поработать в волонтерских организациях, в общественных проектах. Это те, кто уже руководил людьми, управлял проектами и получил уже какой-то опыт. Им сложно. Для того, чтобы победить в конкурсе, нужно побольше иметь какого-то жизненного опыта, как показывает практика, тем не менее, то, что эти ребята дошли до полуфинала, они уже большие молодцы.

В. Сунгоркин:

- А как вот представители зарубежных стран попадают в полуфинал? Я посмотрел – тут Украина, Израиль, Киргизия, Латвия, Польша, Эстония. Они должны быть гражданами России, чтобы быть «Лидерами России» или нет?

А. Комиссаров:

- Первый год мы делали конкурс только для граждан России. Начиная с прошлого года, мы решили провести этот эксперимент, он нам показался удачным, мы дали возможность подавать заявки гражданам любых стран и получили такие заявки из десятков стран, из самых дальних… Часть из них граждане России, но по каким-то причинам либо двойное гражданство имеют, либо по каким-то причинам живут в других странах. А есть и не граждане, но очень интересные люди, которые любят Россию, знают Россию, и для них единственное ограничение – знание русского языка, потому что конкурс проходит на русском, все тесты на русском, все испытания на русском. И, к сожалению, конечно, не гражданам это бывает сложно, потому что, как вот мы говорили вначале, тесты очень жестко ограничены по времени и просто даже для того, чтобы быстро это прочитать и принять какое-то решение, язык нужно знать хорошо. Поэтому, к сожалению, доходит до полуфинала немного, но все-таки в этот раз у нас представители восьми стран – посмотрим, как они справятся с очным этапом.

В. Сунгоркин:

- И еще я вижу тут, что маловато женщин.

А. Комиссаров:

- Да, это наша боль, мы все время про это говорим, но, к счастью, в этом году их чуть побольше.

В. Сунгоркин:

- Они, что стесняются?

А. Комиссаров:

- Многие женщины, наверное, меньше верят в себя с точки зрения управленческого потенциала. Но, во-первых, тенденция меняется, в том числе, в нашем конкурсе – у нас в прошлом году было 14%, сейчас уже 19%.

В. Сунгоркин:

- Это участников. А в полуфиналах?

А. Комиссаров:

- Это в полуфиналах как раз 19%. И дальше мы видим, что женщины не хуже мужчин справляются с заданиями, поэтому надеюсь, что на финале среди победителей это соотношение будет, как минимум, не хуже.

М. Антонов:

- Задания для всех одинаковы?

А. Комиссаров:

- Конечно. Мы делали, естественно, аналитику по тому, как кто справляется с какими тестами, и я могу сказать, что есть задания в очных этапах, с которыми женщины справляются лучше, чем мужчины. Это обычно командная работа, это коммуникации. Женщинам это дается даже лучше, как показывают наши результаты.

В. Сунгоркин:

- Командная работа тоже в тестах заложена?

А. Комиссаров:

- Это заложено уже в очных этапах, обязательно, потому что невозможно было добиться успеха, если ты один. Успеха можно добиться только с какой-то командой, поэтому, конечно, это важно.

В. Сунгоркин:

- Что такое форум «Россия – страна возможностей», которую вы проводите? Это как-то связано с победой в этом конкурсе или это что-то отдельное?

А. Комиссаров:

- У нас на платформе 23 проекта и для нас очень важно, чтобы всеми этими конкурсами, победами не заканчивалась жизнь наших участников, а, скорее, начиналась. Мы видим, что финалисты, победители очень активны, они собираются, объединяются в такие клубы полноценные. У нас есть, например, клуб победителей «Лидеров России» «Эльбрус», они много хороших проектов делают – это прямо отдельная, большая история, можно про них долго рассказывать. Есть неформальные сообщества, в чатах там объединяются полуфиналисты, финалисты. Но есть и другие конкурсы. И ценность вот этого форума, про который мы говорим, это возможность встретиться всем вместе. И у нас, например, победители «Лидеров России» становятся наставниками для победителей конкурса, скажем, «Мой первый бизнес» или «Я – профессионал», который рассчитан на студентов, а «Мой первый бизнес» - на школьников. Они делают какие-то совместные проекты, они проводят уроки лидерства в школах. Форум пока проводили такой один раз, но вот в следующем году мы проведем его повторно, в апреле, мы туда пригласим всех наших победителей абсолютно всех наших проектов и, я уверен. Что это будет очень хорошая возможность поближе друг с другом познакомиться.

В. Сунгоркин:

- Вы не сказали, где он будет проходить.

А. Комиссаров:

- Мы планируем, что он будет проходить в Сочи.

М. Антонов:

- Три года назад человек не прошел… с презентацией срезался. Он может второй раз попробовать в эту реку войти?

А. Комиссаров:

- Конечно. И у нас такие истории есть. И есть те, кто дошел, например, в прошлом году до полуфинала, но не смог пройти дальше, и сейчас делает очередную попытку. И если честно, лично у меня и у многих моих коллег, такие люди вызывают очень большое уважение, потому что, ну, не бывает так в жизни, чтобы всегда и все получалось…

М. Антонов:

- То есть, упертость приветствуется?

А. Комиссаров:

- Настойчивость мне нравится больше, чем упертость. Потому что мне кажется, что упертость – это, когда «вижу цель и не знаю вообще никаких ограничений», а здесь люди не просто упираются, вот эти наши участники, а они находят правильное решение в этой ситуации. Вот кто-то мне пишет, что купил книги, читаю, развиваюсь. Кто-то говорил, что внимательно изучил ту обратную связь, которую получил от оценщиков, и обращаю внимание на то, как развить те или иные компетенции. И, наверное, это единственный правильный путь вообще какого-то продвижения по жизни. Потому что не бывает так, чтобы мы не падали. Не бывает так, чтобы мы не разбивали в кровь колени. Не бывает так, чтобы всегда способствовала какая-то удача. У всех бывают сложности, у всех бывают проблемы – вопрос в том, как с ними справляться.

М. Антонов:

- Ну и напоследок вопрос – «Лидеры России» называется конкурс, а лидеры России о «Лидерах России» знают?

А. Комиссаров:

- Наш лидер не только знает, а, собственно, выступил инициатором этого проекта.

М. Антонов:

- Это понятно. А дальше вот – следить за продвижением?

А. Комиссаров:

- Внимательно следит. Более того, Владимир Владимирович принял решение возглавить Наблюдательный совет нашей организации. Вот совсем недавно, 4 октября, провел заседание, поэтому он в курсе не только конкурса «Лидеры России», но и всех остальных проектов, которые входят в платформу «Россия – страна возможностей». Вы знаете, у меня ощущение, что для него это очень искренняя, настоящая, важная история, неформальная. Он действительно хочет сделать так, чтобы любой человек в нашей стране получил возможности для развития и для продвижения. И за это ему хочется сказать большое спасибо.

В. Сунгоркин:

- И это назначение, или тот факт, что он возглавил совет, показывает, что конкурс очень и очень серьезный, а не просто так?

А. Комиссаров:

- Это показывает то, что он востребован в стране в целом, и президентом страны, и руководством страны, и то, что это долгосрочная и важная тема.