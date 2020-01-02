2020-01-02T15:30:00+03:00
Спорт

Этери Тутберидзе сказала, почему не смогла стать тренером для своей дочери-фигуристки

Диана Дэвис с прошлого лета живет и тренируется в США у другого наставника
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Этери Тутберидзе.Этери Тутберидзе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У тренера Этери Тутберидзе, воспитавшей таких звезд фигурного катания, как Евгения Медведева и Алина Загитова, есть дочь, которая тоже пробует свои силы в этом виде спорта. Диане Дэвис - 16 лет, она на год младше Алины Загитовой. И с прошлого лета она ушла от своей мамы в группу к Игорю Шпильбанду - Диана уже больше полугода тренируется и живет в США в Майами.

Итог такой смены тренера - первый в карьере выход в финал юниорского Гран-При. Сама же Этери Георгиевна говорит прямо:

- Могу ли я представить, что тренирую свою дочь? Нет, мне не удалось. Это эмоции, - заявила наставник в интервью "Первому каналу".

tutberidze.eteritutberidze.eteri
Прекрасная погода, хорошее настроение, любимая доча рядом #lasvegas #itsmyfamily
31425 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Этери Тутберидзе пояснила свою точку зрения, признавшись:

- Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается.

При этом, Этери Георгиевна сказала и о разнице работы с мальчиками и девочками. Слова больше доходят до вторых, нежели до первых:

- Я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие.

Отметим, что Диана Дэвис прекрасно общается с Алиной Загитовой, с которой они - отличные подруги. А сама Этери Георгиевна в течение сезона несколько раз приезжала к своей дочери в Майами проведать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Швейцария - Россия 2 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Швейцария - Россия 2 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Россия - Германия 31 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Германия 31 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Артур Дмитриев о Медведевой и Туктамышевой: «Когда ты уже выиграл и остался в спорте – это очень тяжело»
Двукратный олимпийский чемпион, первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнёршами, рассказал «Комсомолке» о себе и чемпионате [эксклюзив kp.ru]
Бой Федор Емельяненко - Куинтон Джексон 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция боя турнира Bellator 237
Смешанные единобороства. Бой в рамках шоу Bellator RIZN турнира Bellator 237, Федор Емельяненко - Куинтон Рампейдж Джексон 29 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 29 декабря 2019 года
США - Россия 29 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч США - Россия 29 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею [видео]
Новости 24
Умер Александр Благонравов: создатель легендарных БМП-2 и БМП-3
Автоэксперт прокомментировал вступление в силу в России новых поправок в ПДД
В Москве-реке выловили труп гражданина РФ
Более полумиллиона граждан РФ сообщили о наличии второго гражданства
Восемь человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Камбодже
В новогоднюю ночь в Москве родилось более 50 малышей
Заправки и салоны связи начнут принимать оплату по QR-коду
В Москве в очередной раз подорожал патент для трудовых мигрантов
ГИБДД может исключить из практического экзамена на права штрафные баллы
Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовления
После побега экс-главы Nissan Карлоса Гона в Турции арестовали несколько человек
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
«Комическая ситуация»: Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе
Вступили в силу поправки в ПДД о документах, предъявляемых при проверках на дорогах
Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина
Актрису из "Первого мстителя" арестовали по подозрению в убийстве матери
В Индии несколько человек оказались под завалами обрушившегося завода
Трамп отреагировал на новости о игре в гольф во время нападения на посольство США в Ираке
Экстренная посадка вертолета в Тайване: погибли по меньшей мере шесть человек
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тысяч запрещенных аналогов снюса