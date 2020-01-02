Этери Тутберидзе сказала, почему не смогла стать тренером для своей дочери-фигуристки

У тренера Этери Тутберидзе, воспитавшей таких звезд фигурного катания, как Евгения Медведева и Алина Загитова, есть дочь, которая тоже пробует свои силы в этом виде спорта. Диане Дэвис - 16 лет, она на год младше Алины Загитовой. И с прошлого лета она ушла от своей мамы в группу к Игорю Шпильбанду - Диана уже больше полугода тренируется и живет в США в Майами.

Итог такой смены тренера - первый в карьере выход в финал юниорского Гран-При. Сама же Этери Георгиевна говорит прямо:

- Могу ли я представить, что тренирую свою дочь? Нет, мне не удалось. Это эмоции, - заявила наставник в интервью "Первому каналу".

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Этери Тутберидзе пояснила свою точку зрения, признавшись:

- Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается.

При этом, Этери Георгиевна сказала и о разнице работы с мальчиками и девочками. Слова больше доходят до вторых, нежели до первых:

- Я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие.

Отметим, что Диана Дэвис прекрасно общается с Алиной Загитовой, с которой они - отличные подруги. А сама Этери Георгиевна в течение сезона несколько раз приезжала к своей дочери в Майами проведать ее.