Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга

Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в Новый год запускают международный пранк-проект Stars Save The Earth («Звезды спасают Землю»), посвященный главным международным проблемам современного общества. Обсуждать их будут с крупными политиками и мировыми звездами шоу-бизнеса и Голливуда. Не без помощи скандальной экоактивистки Греты Тунберг, чье имя и помогло им открыть новые двери. Правда, она пока об этом не знает. А сегодня у одиозной девочки как раз день рождения...

Первым героем стала уже оскандалившаяся конгрессвумен-демократ Максин Уотерс, которая пообещала пранкерам в 2017 году помочь стране Лимпопо. Сейчас же эта дама активно пытается свалить Дональда Трампа с помощью импичмента. А в свободное от импичмента время она поговорила с «Гретой» и ее «папой Сванте». КП» приводит фрагменты беседы и ролик, сделанный в виде мультика с переводом «Гоблина» (Дмитрия Пучкова).

НОБЕЛЕВКА ДЛЯ ГРЕТЫ

«Грета»:

-У нас прекрасная «Забастовка за климат» в поддержку экологии острова Чунга-Чанга. Тысячи людей пришли встретиться со мной и выступить против загрязнения планеты. Я очень рада, что мое дело находит столько поддержки. На прошлой неделе я была в Калифорнии, там так здорово.

Уотерс:

-Я очень рада, что ты приехала в мой штат. И конечно же, я знаю все о тебе! Ты устроила большой-большой гром по этой теме. Я действительно очень горжусь тобой и работой, которую ты делаешь.

«Сванте»:

-Мы сейчас в Северной Каролине. Мы на «Забастовке за климат».

«Грета»:

-Если вы позволите, то я включу вас на громкую связь.

«Сванте»:

-И вы можете обратиться к людям, что сейчас здесь, вокруг нас.

«Грета»:

-Я думаю, что для них было бы большой честью услышать вас. Поэтому вы можете сказать несколько слов поддержки всем людям, которые приехали сюда, чтобы поддержать замечательный остров и экологии всего мира.

Уотерс:

-Чунга-Чанга? Этот остров, в частности, под угрозой? Ок.

(Пранкеры включают для Уотерс запись аплодисментов толпы).

Так, дайте мне начать. Привет всем! Это конгрессвумен Максин Уотерс, и я так рада, что разговариваю по телефону с Гретой. Я просто горжусь ею и ее отцом и работой, которую они делают. Как вы знаете, Грета является активистом в области защиты окружающей среды, и она недавно приняла участие в саммите ООН по климату в Нью-Йорке, и она путешествовала, и она самый большой защитник от того, что происходит с нашим климатом и окружающей средой. И я очень рада, что она с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чула-Чандж. Я считаю, что она, безусловно, должна получить Нобелевскую премию мира за то, что она делает. Но самое главное сейчас, что вы все там, кто так упорно работает над этим вопросом, чтобы убедиться, что остров защищен, что вы даете ей всю поддержку, которую вы можете дать ей, потому что она дает вам всю поддержку, которую она может дать вам, и это так важно. Она произвела впечатление во всем мире и много внимания сосредоточено на ней, и люди слушают то, что она говорит, и я хочу, чтобы вы знали, что я слушаю ее, и я обращаю на нее внимание, как многие члены Конгресса сейчас обращают на нее внимание. Так что я просто в восторге от того, что сегодня разговариваю с ней по телефону. Большое спасибо.

(Пранкеры включают запись аплодисментов толпы).

Уотерс:

-Грета, ты еще здесь?

«Грета»:

-Спасибо за эти слова. Это большая честь для нас слышать ваш голос. Вы можете помочь решить экологические проблемы острова Чунга-Чанга?

Уотерс:

-Сейчас я сфокусирована на этом. Я буду делать все, что я могу. Спасибо тебе. Да, я буду работать со всеми, чтобы сделать все, что мы можем, чтобы спасти остров.

ТРАМП ДОВЕЛ ДО СЛЕЗ

«Сванте»:

-Я бы хотел рассказать вам кое-что конфиденциальное о встрече Греты и Трампа на саммите по климату ООН в Нью-Йорке.

«Грета»:

-Я в ужасе от того, что творит Трамп, я не могу спать и есть, когда вижу его по ТВ. И это была действительно ужасная встреча с ним в здании ООН в сентябре. Я увидела его в коридоре, он был с охраной. Я крикнула ему, чтобы он снова подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел, наклонился ко мне и тихо сказал: «Послушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те дураки из Конгресса, что пытаются обвинить меня».Уотерс:

-Он сказал «ты никогда не добьешься своей цели»? Боже мой! Ты сказала ему несколько слов о подписании Парижского соглашения по климату? Это был твой вопрос?

Грета:

-Да-да. Он еще добавил: «И знаешь что, я скажу тебе правду, я действительно хотел надавить на украинского президента, чтобы он отдал под суд моего конкурента (Джо Байдена. - Ред.). И он пойдет у меня под суд вместе с вашей тусовкой экологов и демократов. У меня уже есть отдельные клетки для вас». Я рыдала.

Уотерс:

-Боже мой! Ты плакала?

«Грета»:

-Да! Я плакала и даже сейчас плачу, потому что так тяжело вспоминать все это.

Уотерс:

-Боже мой! Он упомянул украинского президента?

«Сванте»:

-Да, он сказал так. И добавил: «Тебе все равно никто не поверит». Но Грета всегда носит в кармане диктофон, чтобы записывать свои выступления. И эти слова Трампа попали на запись! Так что у нас есть и аудио-доказательства.

Уотерс:

-Вы будете в Вашингтоне в ближайшее время? Я хочу приехать и встретиться с вами в Вашингтоне.

«Сванте»:

-Ок. Я думаю, это поможет закончить то, что вы начали. Я имею ввиду процедуру импичмента. Я думаю, что Грета могла бы произнести речь в Конгрессе, если вам это понадобится.

Уотерс:

-Оо, даа! Я полным ходом работаю над этим (импичментом. - Ред.). Мы собираем факты и идем за ним. Мы собираемся испробовать все, что у нас есть, чтобы объявить ему импичмент. И если публика узнает, что он так разговаривал с Гретой, - это тоже пойдет против него.

«Сванте»:

-Я думаю, он не ожидал, что у нас есть аудиозапись.

Уотерс:

-Принесите ее мне! Принесите мне!

Мы организуем встречу с вами так быстро, как только можем.

P.S.Продолжение следует.

Кстати, одними беседами телефонные шутники не ограничились и даже перепели хит Дунаевского «Непогода» из «Мэри Поппинс, до свидания!» на английском языке для следующих топовых «жертв» из шоу-бизнеса. У микрофона - пранкер Лексус!

