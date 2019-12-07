Невероятно прекрасна: Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой показала маму в бикини

Екатерина Климова отметила Новый год в Москве, а вот Рождество встречает на другом конце мира. Актриса и ее четверо детей отправились отдыхать на Бали. В Инстаграме 41-летняя звезда экрана поделилась забавным видеороликом, снятым у бассейна. Четырехлетняя дочь актрисы Белла примеряет солнцезащитные очки, а затем отдает их маме в обмен на смартфон. В финале ролика мелькает и сама Екатерина – ее сняла дочка.

Актриса загорает у бассейна в белом бикини, спрятав лицо под широкополой белой шляпкой. Екатерина не накрашена – но выглядит все равно потрясающе. Камера запечатлела ее стройную фигуру и красивую грудь. В конце видео актриса примеряет темные очки дочки, чем приводит наследницу в полный восторг.

Младшая дочб Екатерины Белла сняла маму в бикини. Фото: кадры видео.

Нетрудно заметить, что маленькая Белла растет настоящей кокеткой: к бассейну она вышла в красивом платьице и очаровательной шляпке с искусственными цветами. На видео Белла то и дело поправляет шляпку и наотрез отказывается надевать очки, заявляя, что это «совсем не красиво».

- Она такая девочка-девочка, настоящая принцесса. Очень любит смотреться в зеркало, - рассказывала Екатерина о Белле в одном из интервью.

Дочь Климовой Белла растет настоящей кокеткой. Фото: Инстаграм.

Младшую дочь Изабеллу Климова родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи. Артисты познакомилась в августе 2013 года во время съемок сериала «Волчье сердце». Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы. Супруги прожили вместе четыре года – они подали на развод в мае 2019-го.

- Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма, - рассказывала Екатерина в недавнем интервью. - Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось. Еще нюанс: на работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище.

klimovagram Счастливо оставаться)))

Сейчас Екатерина одна воспитывает четверо детей. Дочь Лизу она родила от своего первого мужа - бизнесмена Ильи Хорошилова. Климова ушла от него в разгар своего романа с актером Игорем Петренко. Чувства между ними вспыхнули на съемочной площадке. Екатерина разрывалась между двумя мужчинами, пока не поняла, что не может больше обманывать мужа. Климова забрала дочку и ушла к Петренко, они поженились в 2004 году. С Игорем Катя прожила вместе 9 лет, родив ему двоих сыновей — их брак казался вполне счастливым. Но в 2013 году Климова и Петренко подали на развод.