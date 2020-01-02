А это веселая птица-синица

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. И так совпало, что под Новый год пришло сразу несколько фотографий, героями которых были синички. Публикуем самые интересные.

Этим сюжетом поделился Александр Реполовский из села Ютановка Волоконовского района Белгородской области.

«Люблю фотографировать зверушек и птиц. Зимой подкармливаю синичек подсолнечными семечками. Старая кинокамера использовалась для построения композиции кадра. Птички садились на нее в ожидании своей очереди к семечкам, а я непрерывно снимал фотоаппаратом».

А это фотография Петра Семенова из Владимира:

Фото: Петр СЕМЕНОВ

«Я работал инженером на машиностроительном предприятии. Сейчас на пенсии, но продолжаю работать инженером и фотографировать. Высылаю снимок синички на подсолнухе. Когда-то я пытался сохранить семечки, а потом стал специально растить их для птиц».

КСТАТИ

Чем кормить пернатых

Алия Байсыкова из Астаны написала очень правильное письмо в «Окно в природу»: «Зимой нашим маленьким соседям птичкам-синичкам очень тяжело. Они прилетают к нашим окошкам в поисках пищи. Давайте не забывать подкармливать их». Алия совершенно права - птицам необходимо помогать выжить зимой. А для этого нужно позаботиться о наполнении кормушек. К сожалению, многие не подозревают, что можно птицам, а чего нельзя категорически.

НЕЛЬЗЯ: Никогда не насыпайте в кормушки рис (мелкие птицы - такие как синицы и воробьи, просто не смогут его переварить), жареные семечки и соленое сало.

МОЖНО: сухари, гречка (вареная или сырая), просо, кукуруза, овсянка, сырые семечки тыквы, дыни и подсолнечника. Синичкам можно предложить несоленое сало или сырое мясо.

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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