2019-12-31T21:19:34+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Переводчик с мамского на папский

Как молодому отцу понять, чего хочет недавно родившая женщина, чтобы брак не развалился в первый год жизни ребенка
Алина МАКЕЕВА
Поделиться:
Как бы ни готовились будущие родители, читая книжки об уходе за детьми, реальность оказывается совсем другойКак бы ни готовились будущие родители, читая книжки об уходе за детьми, реальность оказывается совсем другойФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Психологи знают: настоящей проверкой брака на прочность становится первый год после рождения первенца. Хронический недосып, повышенная тревожность, напряженка с деньгами - проблем хватает. Как бы ни готовились будущие родители, читая книжки об уходе за новорожденными, реальность оказывается совсем другой. Так случилось и с молодыми мамами из Канады Кэтрин Белнет и Натали Телфер. Кэт и Нэт - подруги, родили почти одновременно, даже мужей у них зовут одинаково - Марк. И обе едва не сошли с ума от несовпадения ожидавшихся материнских восторгов с тем, как все получилось в жизни. О своем опыте они написали книгу «Мамская правда: позорные случаи и убийственно честные советы». Недавно она вышла в издательстве «Комсомольская правда», и сегодня мы делимся с молодыми мамами и папами советами из нее. Судя по всему, эти секреты отлично работают, ведь обе писательницы на первенцах не остановились. У одной из них уже трое детей, у другой - четверо.

Не спрашивать, что на завтрак

«Дорогие мужья!

Мы знаем, как трудно порой быть отцом. То есть, разумеется, мы, мамы, вынашивали дитя девять месяцев, прибавляли в весе, потом схватки, роды, первое прикладывание к груди... Но вы - вы настоящие герои!

Подчас молодого отца с головой захлестывает водоворот дел: работа, пиво после работы, хоккей после пива после работы... В эти минуты ему требуется небольшая помощь, чтобы понять, как обращаться с женой, поскольку она теперь еще и мама.

Мы покажем вам, как расшифровывается то, что ваши жены пытаются вам сообщить. И научим правильно отвечать. Последнее - ключ ко всему! Отвечать действительно нужно. Слегка кивнуть, не отрывая глаз от телефона, не всегда достаточно.

***

Она говорит: «Мне все стало тесным, и совсем нечего надеть».

Вы должны: отправить ее по магазинам.

Вы не должны: предлагать ей одежду со своего плеча, раз уж такое дело.

***

Она говорит: «Дети всю ночь не давали мне спать».

Вы должны: отправить ее в постель. Детям устроить долгую прогулку, а с прогулки принести жене кофе.

Вы не должны: спрашивать у нее, что на завтрак.

***

Она говорит: «Какой же долгий сегодня день!»

Вы должны: пораньше прийти с работы и взять хозяйство на себя.

Вы не должны: рассказывать, как проходит ваш день, и жаловаться, как устали после выпитого за обедом мартини.

***

Она говорит: «Сил моих больше нет!»

Вы должны: спросить, как ей помочь, а потом выслушать, что она скажет. А потом что-то из этого сделать!

Вы не должны: говорить следующее - «Что с тобой?», «Соберись, тряпка!», «Супер, я вернусь домой и помогу тебе, вот только поиграю немножко в футбол».

Психологи знают: настоящей проверкой брака на прочность становится первый год после рождения первенца. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Психологи знают: настоящей проверкой брака на прочность становится первый год после рождения первенца.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«Просто обнимите ее»

Она говорит: «Я никак не научусь быть мамой».

Вы должны: понять, что каждый раз, когда она с вами разговаривает, у вас есть прекрасная возможность сказать ей, какую огромную работу она выполняет и как повезло вашим детям, что у них такая чудесная мать.

Вы не должны: утверждать, что зато вы суперпапа.

***

Она говорит: «Я целых пять дней не видела ни души, кроме тебя и детей».

Вы должны: произнести три волшебных слова, которые жаждет услышать каждая мать, - подруги, вечер, ступай.

Вы не должны: идти встречаться с ее подругами вместе с ней.

***

Она говорит: «Я с этими детьми уже до ручки дошла!»

Вы должны: приготовить ей теплую ванну и сказать, что детей вы уложите сами.

Вы не должны: запускать детей в ванну вместе с ней.

***

Она говорит: «Обними меня на минуточку, мне это нужно».

Вы должны: обнять и гладить ее по спине, пока не заснет.

Вы не должны: воспринимать это как прелюдию и снимать трусы.

***

Она говорит: «Я такая безобразно толстая

Вы должны: сказать ей, что она прекрасна.

Вы не должны: соглашаться.

Мужики, это правда совсем несложно! Вашей жене не так много надо. По большей части она просто хочет, чтобы вы понимали, каково ей сейчас. А еще она хочет, чтобы вы были в зоне доступа, когда ей нужна помощь».

А ЧТО ЕЩЕ

Не дайте истерикам сломить ваш дух

Этот совет очень пригодится, когда ребенок уже подрастет

«Детскую истерику мы чуем издалека. Она как природный катаклизм, как приближающийся торнадо - зловещая и опасная. И, как и в случае с торнадо, остановить ее мы бессильны. Вся эта энергия должна куда-то выплеснуться, а мы находимся в эпицентре. А потом начинается... В процессе задействовано все тело. Пальцы ног поджаты. Глаза выпучены. Кулаки сжаты. И в мгновение ока деточка оказывается на полу, и визжит, и выкрикивает худшие слова, известные маленькому существу.

Подчас истерика набирала такие обороты, что деточку тошнило. Наверное, никогда не чувствуешь себя такой растерянной и беспомощной. Мы никогда не могли предсказать, от чего у ребенка сорвет крышу. И не могли придумать, как это прекратить. Даже обращались к врачу, но бесполезно. В конце концов выработали свою тактику реагирования. Ничего делать не надо - только ждать, пока пройдет гроза. Каждый раз, с каждой истерикой сердце мамы рвалось на части. Но надо научиться вести себя, как солдат, - как бы выключать эмоции и с каменным лицом ждать, пока минует кризис. Постепенно завели такой обычай - взрослый просто говорит: «Дай знать, когда закончишь». И через пять, максимум десять минут гроза стихает, и деточка залезает к родителям на колени.

Вы не плохая мама, если у вашего ребенка истерика. Ваш сын или дочь психически здоровы. Детям нужно учиться выражать свои чувства. И каждый из них учится по-своему. Им нужно понять, какие эмоции кипят у них внутри, прежде чем делать попытку с ними совладать. И каждый понимает это в свое время».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
США перебрасывают на Ближний Восток4,2 тысячи военных
Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека
В подмосковных Мытищах потушили крупный пожар
Возглавляемая США коалиция подтвердила обстрелы иракских баз
Трамп пригрозил нанести «быстрый и сильный удар» удар по Ирану
Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата»
Шиитское ополчение пригрозило атаковать американские базы в Ираке
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела Багдада
У Белого дома прошла акция протеста против войны с Ираном
Нас ждет классика: Россия сыграет против Канады в финале молодежного ЧМ по хоккею 2020
В Сети появилось видео реакции скамейки сборной России на победную шайбу в игре со Швецией
Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помним
Савченко рассказала о «процессе гниения» Украины
Ветеран ракетных войск раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»
В Ираке объявили трехдневный траур по Сулеймани и аль-Мухандиса
США направит на Ближний Восток морскую пехоту и десантный корабль
Минометный обстрел в Багдаде: ранены пять человек
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались две ракеты
Опубликовано видео DJ-выступления президента Туркменистана на новогоднем шоу
Роухани призвал Эрдогана сплотиться против Вашингтона
ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права