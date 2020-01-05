Переводчик с мамского на папский

Психологи знают: настоящей проверкой брака на прочность становится первый год после рождения первенца. Хронический недосып, повышенная тревожность, напряженка с деньгами - проблем хватает. Как бы ни готовились будущие родители, читая книжки об уходе за новорожденными, реальность оказывается совсем другой. Так случилось и с молодыми мамами из Канады Кэтрин Белнет и Натали Телфер. Кэт и Нэт - подруги, родили почти одновременно, даже мужей у них зовут одинаково - Марк. И обе едва не сошли с ума от несовпадения ожидавшихся материнских восторгов с тем, как все получилось в жизни. О своем опыте они написали книгу «Мамская правда: позорные случаи и убийственно честные советы». Недавно она вышла в издательстве «Комсомольская правда», и сегодня мы делимся с молодыми мамами и папами советами из нее. Судя по всему, эти секреты отлично работают, ведь обе писательницы на первенцах не остановились. У одной из них уже трое детей, у другой - четверо.

Не спрашивать, что на завтрак

«Дорогие мужья!

Мы знаем, как трудно порой быть отцом. То есть, разумеется, мы, мамы, вынашивали дитя девять месяцев, прибавляли в весе, потом схватки, роды, первое прикладывание к груди... Но вы - вы настоящие герои!

Подчас молодого отца с головой захлестывает водоворот дел: работа, пиво после работы, хоккей после пива после работы... В эти минуты ему требуется небольшая помощь, чтобы понять, как обращаться с женой, поскольку она теперь еще и мама.

Мы покажем вам, как расшифровывается то, что ваши жены пытаются вам сообщить. И научим правильно отвечать. Последнее - ключ ко всему! Отвечать действительно нужно. Слегка кивнуть, не отрывая глаз от телефона, не всегда достаточно.

***

Она говорит: «Мне все стало тесным, и совсем нечего надеть».

Вы должны: отправить ее по магазинам.

Вы не должны: предлагать ей одежду со своего плеча, раз уж такое дело.

***

Она говорит: «Дети всю ночь не давали мне спать».

Вы должны: отправить ее в постель. Детям устроить долгую прогулку, а с прогулки принести жене кофе.

Вы не должны: спрашивать у нее, что на завтрак.

***

Она говорит: «Какой же долгий сегодня день!»

Вы должны: пораньше прийти с работы и взять хозяйство на себя.

Вы не должны: рассказывать, как проходит ваш день, и жаловаться, как устали после выпитого за обедом мартини.

***

Она говорит: «Сил моих больше нет!»

Вы должны: спросить, как ей помочь, а потом выслушать, что она скажет. А потом что-то из этого сделать!

Вы не должны: говорить следующее - «Что с тобой?», «Соберись, тряпка!», «Супер, я вернусь домой и помогу тебе, вот только поиграю немножко в футбол».

Психологи знают: настоящей проверкой брака на прочность становится первый год после рождения первенца.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«Просто обнимите ее»

Она говорит: «Я никак не научусь быть мамой».

Вы должны: понять, что каждый раз, когда она с вами разговаривает, у вас есть прекрасная возможность сказать ей, какую огромную работу она выполняет и как повезло вашим детям, что у них такая чудесная мать.

Вы не должны: утверждать, что зато вы суперпапа.

***

Она говорит: «Я целых пять дней не видела ни души, кроме тебя и детей».

Вы должны: произнести три волшебных слова, которые жаждет услышать каждая мать, - подруги, вечер, ступай.

Вы не должны: идти встречаться с ее подругами вместе с ней.

***

Она говорит: «Я с этими детьми уже до ручки дошла!»

Вы должны: приготовить ей теплую ванну и сказать, что детей вы уложите сами.

Вы не должны: запускать детей в ванну вместе с ней.

***

Она говорит: «Обними меня на минуточку, мне это нужно».

Вы должны: обнять и гладить ее по спине, пока не заснет.

Вы не должны: воспринимать это как прелюдию и снимать трусы.

***

Она говорит: «Я такая безобразно толстая!»

Вы должны: сказать ей, что она прекрасна.

Вы не должны: соглашаться.

Мужики, это правда совсем несложно! Вашей жене не так много надо. По большей части она просто хочет, чтобы вы понимали, каково ей сейчас. А еще она хочет, чтобы вы были в зоне доступа, когда ей нужна помощь».

А ЧТО ЕЩЕ

Не дайте истерикам сломить ваш дух

Этот совет очень пригодится, когда ребенок уже подрастет

«Детскую истерику мы чуем издалека. Она как природный катаклизм, как приближающийся торнадо - зловещая и опасная. И, как и в случае с торнадо, остановить ее мы бессильны. Вся эта энергия должна куда-то выплеснуться, а мы находимся в эпицентре. А потом начинается... В процессе задействовано все тело. Пальцы ног поджаты. Глаза выпучены. Кулаки сжаты. И в мгновение ока деточка оказывается на полу, и визжит, и выкрикивает худшие слова, известные маленькому существу.

Подчас истерика набирала такие обороты, что деточку тошнило. Наверное, никогда не чувствуешь себя такой растерянной и беспомощной. Мы никогда не могли предсказать, от чего у ребенка сорвет крышу. И не могли придумать, как это прекратить. Даже обращались к врачу, но бесполезно. В конце концов выработали свою тактику реагирования. Ничего делать не надо - только ждать, пока пройдет гроза. Каждый раз, с каждой истерикой сердце мамы рвалось на части. Но надо научиться вести себя, как солдат, - как бы выключать эмоции и с каменным лицом ждать, пока минует кризис. Постепенно завели такой обычай - взрослый просто говорит: «Дай знать, когда закончишь». И через пять, максимум десять минут гроза стихает, и деточка залезает к родителям на колени.

Вы не плохая мама, если у вашего ребенка истерика. Ваш сын или дочь психически здоровы. Детям нужно учиться выражать свои чувства. И каждый из них учится по-своему. Им нужно понять, какие эмоции кипят у них внутри, прежде чем делать попытку с ними совладать. И каждый понимает это в свое время».