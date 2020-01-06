2020-й — год Крысы (Мыши): Найди грызуна со схожим характером

Неумолимо приближается год Крысы (Мыши) по восточному календарю. В свои права он вступит 25 января, но уже сейчас можно поискать положительные черты этих животных в себе. И не надо предрассудков! Мыши умные, сообразительные, легко обучаются и могут выживать в самых сложных условиях. Это давно уже заметили писатели и мультипликаторы, наделив грызунов человеческими чертами и сделав их героями своих историй.

Давайте познакомимся со сказочными мышами и определим, какая лично вам ближе.

Певец с гитарой

Мультфильм «Песенка мышонка»

Красавца Мышонка с гитарой из мультфильма 1967 года наверняка помнят все. Это существо с легким характером, везде и во всем находящее позитив. Он умеет радостно воспеть даже самые обыденные вещи: «Какой чудесный пень». Он талантлив, но очень зависит от мнения окружающих, реагируя на претензии явно завидующих товарищей. Под давлением их претензий Мышонок начинает заниматься совсем чуждым ему делом. Вывод простой: надо чаще прислушиваться к самому себе и не всегда обращать внимание на чужие пересуды и замечания.

Фото: Кадр из мультфильма

Крысенок Реми

Мультфильм «Рататуй»

Тонкая личность во всех отношениях. Наш герой умен и впечатлителен. Про него можно сказать «горячая голова». Он ставит перед собой ну очень высокие цели. Скажете, слабоумие? Напротив, целеустремленность, уверенность и напор. Ради того чтобы достичь желаемого результата, Реми может даже жизнью рискнуть! Он креативен и трудолюбив. И награда не заставит себя ждать. Ну и конечно, он командный игрок. Реми ценит друзей и понимает, что вместе можно и горы свернуть. Ну или хотя бы приготовить самый вкусный в мире обед.

Фото: Кадр из мультфильма

Рокки

Мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь»

Полное имя этого персонажа - Рокфор. Добряк и рубаха-парень. Рокки - любимец детей и женщин. Он созидатель и миротворец, да к тому же еще мастер на все руки. Нет такой задачи, с которой бы Рокки не справился. Вместе с тем Рокки обладает взрывным темпераментом. Ради друзей он готов на все, что регулярно и доказывает, выручая их из, казалось бы, совсем безнадежных передряг. Главный порок Рокки - он гурман. Любовь к сыру сказывается на фигуре нашего героя. Однако незначительные недостатки лишь придают ему шарма.

Фото: Кадр из мультфильма

Королева мышей Рамина

Сказка «Волшебник Изумрудного города»

Рамина - воплощение ума, мудрости и аристократичности. Она мышь-фея, обладающая магическими способностями. Возможно, кто-то назовет это просто хорошей реакцией и сообразительностью, умением логически просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед... Рамина всегда там, где больше всего необходима. У феи хорошая интуиция и обостренное чувство благодарности. Если кто-то сделал ей доброе дело, Рамина обязательно отблагодарит и не забудет хорошего поступка всю жизнь.

Мало того, ради своих друзей Рамина готова совершить самые невероятные поступки.

Фото: Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ/volkov.old-land.ru

Джерри

Мультсериал «Том и Джерри»

Яркая личность, которой хочется быть еще ярче и заметнее. Поэтому Джерри делает все, чтобы привлечь к себе внимание окружающих.

Джерри напоминает ребенка. Если вы думаете, что с годами его поведение изменится, то сильно ошибаетесь. Он не перестанет придумывать розыгрыши и авантюры.

Джерри спортивный, обожает физическую активность. При его образе жизни необходимо держать себя в форме, дабы вовремя сбежать с места своей не слишком удачной шутки.

Микки-Маус

Серия мультфильмов Уолта Диснея

Поначалу Микки был странноватым мышонком с блуждающей улыбкой и неясным характером... Но мастерство художников творит чудеса. Он превратился в обаятельное существо, стал франтом в белых перчатках. Теперь одно только его появление вызывает у окружающих улыбку. Микки - центр любой компании. Где он, там всегда хорошее настроение и веселье.

Фото: Кадр из мультфильма

Микки обладает скрытыми талантами. Например, может внезапно выясниться, что он умеет играть на музыкальных инструментах. Одним словом, перед нами весьма незаурядная личность!

Мышка

Сказка «Репка»

С первого взгляда эту мышку можно и не заметить. А между тем перед нами колесико, на котором держится весь механизм, возможно, даже огромный! Стоит только мышке отойти куда-то, как дело без нее разлаживается. Репка не тянется, народ разбегается по своим делам.

Фото: Кадр из мультфильма

Мышка из «Репки» - это пример повседневного героического труда, который, увы, не все и не всегда способны оценить по достоинству.

Мышка-норушка

Сказка «Теремок»

Фото: Кадр из мультфильма

Как сказали бы в советское время, норушка - это крепкий хозяйственник. Умеет буквально из ничего сделать настоящее жилище, навести уют. Обладает добрым сердцем, терпением и качествами настоящего психолога. Каждого выслушает и поможет. Однако именно это и подводит нашу героиню: теремок ломает очередной непрошеный гость - Медведь. Норушке необходимо почаще вспоминать о себе и наконец-то научиться говорить окружающим нет. Тогда мир в душе и психологическая стабильность будут обеспечены.