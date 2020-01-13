Куда отнести новогоднюю елку после праздников, чтобы не навредить экологии

В сравнении с искусственными елями, живое дерево более экологично,по крайней мере так говорят эксперты. Но не стоит забывать,правда они считают это утверждение верным лишь если после правздников елочка попадет на переработку. Если просто снять с елочки шары и гирлянду и отнести на ближайшую площалдку с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, то она, вместе с остальным неразделенным мусором попадет на свалку, где как и любой другой органический мусор будет гнить, выделяя метан, концентрация которого серьезно влияет на создание парникового эфффекта.

Поэтому с точки зрения экологической безопасности лучше всего сдать елочки, отслужившее свое на праздниках, в пункты сбора. Кстати в таких пунктах принимают также и пихточки и сосенки, единственное условие - с дерева сперва нужно убрать все украшения. Из пунктов приема новогодние деревца отправляют на переработку.

Адрес ближайшего пункта приема новогодних елок жители Москвы и Подмосковья могут найти на карте. Столичные пункты принимают елочки уже с пятого января и продолжат свою работу до марта.

Новогоднюю елочку москвичи также могут привезти в зоопарк, там праздничные деревья станут особым угощением для некоторых питомцев. Хвоя содержит множество ценных биологических компонентов, за это ею очень любят лакомиться овцебыки и голубые бараны. А другим обитателям столичного зверинца елочками украсят вольеры - многие звери любят играть хвойными веточками.

Пункты приема новогодних елочек в крупных городах России тоже готовятся принять новогодние елочки на переработку. Также многие зоопарки страны просят привезти их питомцам отслужившие свое новогодние деревца.