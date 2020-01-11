Главные российские кинопремьеры 2020 года: в продолжении "Льда" с героиней Аглаи Тарасовой случится страшное

По техническим причинам ограничимся рассказом о фильмах первой половины года. Насчет релизов с июня по декабрь сведений пока слишком мало. К тому же именно в июне состоится «Кинотавр», в конкурсе которого показывают наиболее интересные отечественные фильмы, выходящие осенью и зимой… В общем, в июле ждите второй серии.

«Кома» (30 января)

Кома - Финальный трейлер.Нам всем надо проснуться. Встречайте финальный трейлер долгожданного фантастического фильма #Кома и оцените причудливые миры этой вселенной. В кино с 30 января!

Молодой архитектор после страшной аварии оказывается в непонятном пространстве, где не работают привычные законы физики, скачут монстры и вообще все вверх дном. На самом деле он в коме. Оказывается, что мозги всех людей, оказавшихся в коме, совместно конструируют новый мир на основе воспоминаний о нашем. По рабочим материалам видно, что произведение Никиты Аргунова создано под влиянием «Начала» Кристофера Нолана, но вовсе не выглядит убогим подражанием - это красивый и неглупый фантастический фильм. Главную роль играет Риналь Мухаметов («Притяжение», «Вторжение»).

«Танец с саблями» (30 января)

Танец с саблями Трейлер (2020).

История о том, как осенью 1942 года, находясь в эвакуации в городе Перми, накануне премьеры своего балета «Гаянэ» Арам Хачатурян кое-что в него добавил: за несколько часов он сочинил одну из самых знаменитых мелодий ХХ века. Поставил фильм Юсуп Разыков, главную роль исполнил актер «Мастерской Петра Фоменко» Амбарцум Кабанян.

«Лед 2» (14 февраля)

Лёд 2 - трейлер.

За продолжение невероятно успешного мюзикла взялся Жора Крыжовников, автор выдающихся (особенно на общем малорадостном фоне) «Горько!» и «Звоните ДиКаприо». Герои сиквела, сыгранные все теми же Александром Петровым и Аглаей Тарасовой, женятся (в ЗАГСе поют «Аллилуйю любви» из «Юноны и Авось», камера взлетает в небеса), потом у них рождается дочка… А вот что произойдет дальше, говорить не будем - намекнем лишь, что молодой жене очень сильно не поздоровится. По отзывам людей, видевших фрагменты картины, получилось очень хорошо - особенно когда Петров с повзрослевшей экранной дочерью в параллельном монтаже поют «Нас не догонят» группы «Тату».

«Калашников» (20 февраля)

Калашников Трейлер (2020).

Один из лучших молодых актеров России Юра Борисов («Бык», «Вторжение») играет Михаила Калашникова, создателя легендарного автомата АК-47. Это самое распространенное стрелковое оружие в мире, его используют армии 50 стран, он даже изображен на некоторых гербах. Действие картины Константина Буслова охватывает период с детства Калашникова до получения им в 1949 году Сталинской премии за свой автомат. Там будет и рассказ об изобретении АК-47, и личная история оружейника - его знакомства, свадьбы и первых лет жизни с будущей супругой Екатериной Моисеевой, с которой он прожил больше 30 лет до ее смерти в 1977 году.

«Отель «Белград» (5 марта)

Трейлер Отель Белград .

Комедийный блокбастер «Холоп» сделал Милоша Биковича самым известным сербом в России. Накануне 8 марта Милош с удвоенной силой примется пожирать сердца российских девушек в спин-оффе одного из тех сериалов, что изначально принесли ему славу - «Отель Элеон». Его герой, Павел накануне бракосочетания в Белграде со вздорной и некрасивой девицей встречает свою старую пассию Дашу - и начинается романтическая комедия с отсылками к творчеству второго любимого всей Россией серба, Эмира Кустурицы.

«Один вдох» (5 марта)

Один вдох Трейлер (2020).

Фридайвер Наталья Молчанова начала заниматься своим видом спорта невероятно поздно - в 40 лет. Но установила более 40 рекордов, стала первой женщиной, погрузившейся более чем на сто метров и первой, сумевшей задержать дыхание под водой на 9 минут. В августе 2015-го, после очередного погружения близ Ибицы она не поднялась на поверхность, а ее тело так и не нашли. На ее судьбе основан этот фильм; главную роль сыграла Виктория Исакова.

«Sheena 667» (19 марта)

Sheena 667 трейлер.

Фильм из кинотавровского конкурса, не получивший призов, зато обласканный критиками. Это режиссерский дебют актера Григория Добрыгина («Черная молния», «Как я провел этим летом»). Герои - Оля и Вадим (Владимир Свирский и Юлия Пересильд), супруги из города Вышний Волочек. У них автосервис, они мечтают о покупке недорогого подержанного эвакуатора, живут мирной, благостной жизнью – пока приятель Вадима случайно не знакомит его с миром эротических видеочатов. А конкретнее – с брюнеткой из далекой Атланты, штат Джорджия, выступающей в этих чатах за деньги под ником Sheena 667. Вадим постепенно понимает, что не может жить без девчонки – причем речь идет не о вульгарном онанизме, как у прочей ее клиентуры, а о большой любви и родстве душ. И вот уже вместо того, чтобы ехать за эвакуатором в Германию, он покупает билет в США…

«Фея» (26 марта)

Фея Русский трейлер (2018).

Анна Меликян сняла «Русалку» и «Звезду», а сейчас завершает трилогию фильмом о создателе видеоигр, который зашел в храм, увидел фреску Рублева и внутренне изменился. Он начал интересоваться своими прошлыми жизнями и путешествовать по ним с помощью гипноза. И это еще не все: согласно официальному синопсису, «случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность — не единственная». По отзывам людей, видевшим фрагменты - «типичная Меликян: странная бедная девушка врывается в жизнь богатого человека, заканчивается это трагически». В фильме сняли Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Тинатин Далакишвили, Мария Шалаева.

«Стрельцов» (16 апреля)

Стрельцов - Трейлер.

Авторы недавнего фильма «Лев Яшин: вратарь моей мечты» споткнулись о небольшую проблему: не отыскали в относительно спокойной жизни великого вратаря большой и сложной драмы, вокруг которой можно было бы на экране наворотить чего-нибудь душераздирающего. Авторам «Стрельцова» в этом смысле пришлось гораздо проще. Как известно, блистательная карьера нападающего клуба «Динамо» Эдуарда Стрельцова была оборвана в 1958 году, когда его обвинили в изнасиловании и приговорили к 12 годам. Выйдя из тюрьмы, он, тем не менее, вернулся на футбольное поле. Поставил фильм Илья Учитель, а главную роль сыграл Александр Петров.

«Спутник» (16 апреля)

Спутник - Трейлер Фильм 2020.

Студия «Водород», ободренная успехом «Притяжения» и «Вторжения», выпускает еще одну историю об отношениях земной девушки и пришельца - правда, теперь больше напоминающую «Чужого» Ридли Скотта. В 1983 году с орбиты возвращается космонавт-герой, причем возвращается не один: в его теле развивается инопланетное существо. Естественно, космонавта помещают в секретную лабораторию, где за его состоянием (а также состоянием его очаровательного спутника) следят Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина.

«Пальма» (4 июня)

Пальма - Трейлер Фильм 2020.

В 1976 году в «Комсомольской правде» была опубликована статья Юрия Роста «Два года ждет». Это была история овчарки Пальмы, которая вместе с хозяином должна была лететь из Москвы на Крайний Север, но которую не пустили в самолет. Хозяин тогда обнял собаку, снял с нее ошейник, пустил на взлетную полосу, а сам сел в самолет и улетел. Два года после этого она ждала его рядом со взлетной полосой и подбегала к каждому трапу, надеясь увидеть хозяина.

От этой трогательной истории разволновался не только весь СССР, но и полмира - статью Роста перепечатали во многих странах). А спустя много-много лет ее вспомнил и разместил у себя в фейсбуке актер Александр Домогаров. Его сын, сценарист и режиссер, которого тоже зовут Александр, решил снять по мотивам статьи фильм. Правда, как он сам говорил в интервью «КП», «из истории мы взяли только самое важное, а главных действующих лиц поменяли». Главную роль в фильме сыграл Виктор Добронравов.