"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" 1:0 и выиграл 20-й из 21 матча в сезоне чемпионата Англии

В субботу, 11 января, футболисты "Ливерпуля" сыграли матч 22 тура чемпионата Англии. Они приехали в гости к лондонскому "Тоттенхэму". Команда Юргена Клоппа всех просто рвет и выносит в национальном первенстве - 19 побед и 1 ничья. А у команды из Лондона - 30 баллов и место за пределами шестерки. Для финалиста Лиги Чемпионов это довольно скромный результат, и вот уже несколько месяцев клубом рулит известный харизматичный тренер Жозе Моуриньо.

В первом круге "Ливерпуль" на своем поле был сильнее. 27 октября уже прошлого года команда Юргена Клоппа пропустила уже на 1-й минуте матча после гола Харри Кейна. Но два мяча во втором тайме от Хендерсона и Салаха с пенальти позволили хозяевам одержать одну из своих 19 побед этого сезона в АПЛ - со счетом 2:1.

На первых минутах встречи команды взвинтили быстрый темп и в начале игры было аж пять голевых моментов у обоих ворот. Но постепенно команда Юргена Клоппа взяла инициативу в свои руки.

"Ливерпуль" открывает счет в матче против "Тоттенхэма".Фото: REUTERS

И вот за 8 минут до конца первого тайма счет был открыт. После борьбы за мяч Робертсона последовал пас на Мохамеда Салаха. Египтянин катнул мяч Роберто Фирмино. Бразилец же, раскачав молодого 20-летнего защитника Тангангу, пробил в дальний угол, сделав счет 1:0.

С преимуществом в один гол "Ливерпуля" команды ушли на перерыв в этой игре.

Во втором тайме положение дел на поле не поменялось. "Тоттенхэм" проиграл команде Юргена Клоппа 0:1, "Ливер" - с 61 баллом на первом месте после 21 игры сезона.

Для "Тоттенхэма" следующий матч пройдет 14 января. Они дома сыграют против "Мидлсбро" в Кубке Англии. А вот "Ливерпуль" 19 января в поединке 23 тура сыграет против "Манчестер Юнайтед" у себя дома. "Тоттенхэму" предстоит свой следующий матч в чемпионате Англии 18 января. Они приедут в гости к "Уотфорду".