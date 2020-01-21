В России начали принимать на переработку органические отходы

Первый пункт приема органических отходов открылся в Северной столице

Все желающие могут сдать в переработку очистки от фруктов, овощей, кофейную гущу, чайную заварку и многое другое. Все это перерабатывают в компост красные манчжурские черви.

Маньчжурец – универсальный червь для рыбалки и производства биогумуса. Он более прожорлив по сравнению с другими разновидностями, устойчив к перепаду температур, лучше выносит как высокие, так и низкие температуры. Однако, эти черви не всеядны и отказываются от продуктов животного происхождения, за исключением яичной скорлупы.

Также охотно они лакомятся бумагой и картоном, содержащими целлюлозу.

Изначально пункт приема должен был быть стационарным, однако, со слов организаторов, в последний момент сорвались переговоры с собственниками помещения. Поэтому для начала пункт переработки организовали в кузове грузового автомобиля.

Сдать их можно на пересечении 22-й линии Васильевского острова и Большого проспекта. Мусор принимают ежедневно с 12:00 до 17:00 на Большом проспекте, рядом с домом № 62-64.

За первые часы работы пункта местные жители принесли около 300 литров органических отходов. Пока что могут принять бесплатно только пять литров отходов. Еще столько же организаторы возьмут с доплатой в 50 рублей.

Как сообщили организаторы, в основе идеи пункта по переработке лежит желание снизить органические отходы, забота об экологии и желание заниматься сельским хозяйством.