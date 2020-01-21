2020-01-21T17:52:27+03:00
Общество

В России начали принимать на переработку органические отходы

Червячки из Китая помогут переработать очистки от фруктов, овощей и кофейную гущу в компост
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Первый пункт приема органических отходов открылся в Северной столице. Фото: shutterstockПервый пункт приема органических отходов открылся в Северной столице. Фото: shutterstock
Изменить размер текста:

Первый пункт приема органических отходов открылся в Северной столице

Все желающие могут сдать в переработку очистки от фруктов, овощей, кофейную гущу, чайную заварку и многое другое. Все это перерабатывают в компост красные манчжурские черви.

Маньчжурец – универсальный червь для рыбалки и производства биогумуса. Он более прожорлив по сравнению с другими разновидностями, устойчив к перепаду температур, лучше выносит как высокие, так и низкие температуры. Однако, эти черви не всеядны и отказываются от продуктов животного происхождения, за исключением яичной скорлупы.

Также охотно они лакомятся бумагой и картоном, содержащими целлюлозу.

Изначально пункт приема должен был быть стационарным, однако, со слов организаторов, в последний момент сорвались переговоры с собственниками помещения. Поэтому для начала пункт переработки организовали в кузове грузового автомобиля.

Сдать их можно на пересечении 22-й линии Васильевского острова и Большого проспекта. Мусор принимают ежедневно с 12:00 до 17:00 на Большом проспекте, рядом с домом № 62-64.

За первые часы работы пункта местные жители принесли около 300 литров органических отходов. Пока что могут принять бесплатно только пять литров отходов. Еще столько же организаторы возьмут с доплатой в 50 рублей.

Как сообщили организаторы, в основе идеи пункта по переработке лежит желание снизить органические отходы, забота об экологии и желание заниматься сельским хозяйством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей