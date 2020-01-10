Жительницы Красноярска получили материнский капитал за выдуманных детей

Сотрудники полиции Красноярска раскрыли аферу на 9 миллионов рублей. Жительницы города вместо того, чтобы рожать, стали подделывать документы, чтобы получать социальные выплаты и материнский капитал. Многие успели "родить" дважды.

- Следователями окончено предварительное расследование уголовного дела о крупном хищении путем получения социальных выплат на несуществующих детей. За не существующих детей 18 женщин получили социальные выплаты и материнский капитал в размере 9 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выявить целую серию преступлений помог случай: сотрудники красноярского ЗАГСа заподозрили, что одна из местных жительниц сообщила им недостоверную информацию о рождении ребенка в домашних условиях, подтвердив это ложными свидетельскими показаниями. Полицейские проверили документы, которые женщина предоставила в Пенсионный фонд, и выяснили что они поддельные. Однако, это не помешало мошеннице незаконно получить материнский капитал, фактически не имея детей, указанных в свидетельстве о рождении.

- В ходе дальнейшей проверки установлены обстоятельства 22 подобных фактов незаконного получения единовременной социальной выплаты. В отношении 18 лже-матерей возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", - отметила Волк.

К делу подключилась прокуратура, которая проверяет учреждения, которые оформили выплаты по поддельным документам. Суд наложил на имущество обвиняемых арест, чтобы компенсировать ущерб государству.