«Перед смертью он исповедался и причастился»: друзья рассказали о последних днях рокера Крупнова

На заре 90-х, когда наши поп-звёзды еще ничего не знали о масштабных шоу, мистическими театрализованными постановками со спецэффектами и лазерными установками удивлял лидер «Чёрного обелиска» Анатолий Крупнов. Все это приправлялось беспроигрышной «цыганской» харизмой Крупнова, его мастерством бас-гитариста и высокой поэзией Бодлера и Верхарна. Поэтом был и сам старина Крупский (так Толика звали друзья и коллеги по «обелиску»).

— Высоцкий наших дней, — говорит о Крупнове Диана Арбенина.

Правда одну из своих последних песен Толик написал на стихи Зинаиды Гиппиус «Иди за мной»:

Полуувядших лилий аромат

Мои мечтанья легкие туманит.

Мне лилии о смерти говорят,

О времени, когда меня не станет.

Мир — успокоенной душе моей.

Ничто ее не радует, не ранит.

Не забывай моих последних дней,

Пойми меня, когда меня не станет.

Анатолий Крупнов - "Иди за мной".

Мама и жена после премьеры сильно ругали Крупнова, мол, что за минор. Музыкант лишь отмахивался, дескать, вам показалось, помирать не планирую.

Крупнов умер от сердечной недостаточности в феврале 1997 года, не дожив всего месяц до своего 32-летия. Умер, как настоящий рокер — в студии во время записи нового альбома.

В этом году поклонники Анатолия Крупнова будут отмечать 55 лет со дня его рождения. Накануне юбилейной даты режиссер Дарья Иванкова презентовала документальный фильм о музыканте «Он был». Почему такое странное название? Это фраза из интервью Крупнова, его ответ на вопрос, какие слова он хотел бы видеть на своем памятнике.

Чего он на самом деле не хотел бы, так это прослыть после смерти лишь одним из «Неприкасаемых». При всем уважении к Игорю Ивановичу, в фильме очень много Сукачева.

Из того, что зацепило, стоит отметить закадровый текст. Крупнов сам рассказывает о себе. И это, безусловно, создаёт эффект присутствия Толи и разговора с ним. До мурашек смотрится и проекция Крупского, которая периодически появляется на стенах его старой квартиры. Впервые показаны и уникальные кадры прощания с музыкантом. В храме у гроба стоит ныне покойная Людмила Гурченко, которой Крупнов помогал с аранжировками.

Тихо скорбят о друге Михаил Ефремов, Евгения Добровольская и другие товарищи музыканта.

Потом слово берет батюшка и рассказывает совсем личное. Мол, перед смертью артист словно чувствовал, что уходит: сначала освятил квартиру, потом пришел в храм сам — исповедался, причастился.

В общем, на фильм стоит сходить. Хотя бы потому, что там звучат песни Крупнова. И просто для того, чтобы вспомнить, что был такой уникальный артист.