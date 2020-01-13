Главный писатель - Акунин, главный роман - эротический: что читают россияне
Группа компаний «ЛитРес» (объединяет несколько популярных онлайн-ресурсов с электронными, в т.ч. аудиокнигами) назвала самые популярные в России книги за последние десять лет (с 2010-го по 2019-й).
Первое место занял эротический бестселлер «50 оттенков серого» британской писательницы Эрики Джеймс — за указанный период было продано более 90 тыс. копий романа. На втором месте в списке книжных предпочтений россиян — роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной о драматической судьбе крестьянства в эпоху коллективизации в СССР (продано более 80 тысяч копий). На третьем месте — книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» (продано более 75 копий).
Места в рейтинге распределились следующим образом:
1. «50 оттенков серого», Эрика Джеймс(более 90 тыс. копий);
2. «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина (более 80 тысяч копий);
3. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели», Джо Диспенза (продано более 75 копий).
4. «Подсознание может все!», Джон Кехо (более 75 тысяч копий);
5. «Тонкое искусство пофигизма», Марк Мэнсон (более 70 тысяч копий);
6. «До встречи с тобой», Джоджо Мойес (более 65 тысяч копий);
7. «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс (более 65 тысяч копий),
8. «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс (более 65 тысяч копий);
9. «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», Людмила Петрановская (более 65 тысяч копий).
Данные «ЛитРес» учитывают только легальные продажи электронных и аудиокниг — с учетом процветающего в стране пиратства можно сделать вывод, что фактическое количество скачиваний книг в разы больше.
Также представлен рейтинг самых популярных в России писателей за десять лет:
1. Борис Акунин;
2. Сергей Лукьяненко;
3. Ю Несбё;
4. Александра Маринина;
5. Дарья Донцова;
6. Елена Звездная;
7. Татьяна Полякова;
8. Сергей Тармашев;
9. Артем Каменистый.
Наконец, назван и рейтинг книг десяти последних лет по годам:
2010: Вадим Панов «Паутина противостояния».
2011: Вадим Панов «Последний адмирал Заграты».
2012: Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».
2013: Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».
2014: Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».
2015: Борис Акунин «Планета Вода (сборник)».
2016: Джоджо Мойес «До встречи с тобой».
2017: Татьяна Устинова «Селфи с судьбой».
2018: Борис Акунин «Не прощаюсь».
2019: Джон Кехо «Подсознание может всё!»
ИСТОЧНИК KP.RU