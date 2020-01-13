2020-01-13T14:13:03+03:00
Звезды

Главный писатель - Акунин, главный роман - эротический: что читают россияне

Названы самые популярные книги за последние десять лет
Антонина ВЕТКИНА
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Данные «ЛитРес» учитывают только легальные продажи электронных и аудиокнигДанные «ЛитРес» учитывают только легальные продажи электронных и аудиокнигФото: Shutterstock
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Группа компаний «ЛитРес» (объединяет несколько популярных онлайн-ресурсов с электронными, в т.ч. аудиокнигами) назвала самые популярные в России книги за последние десять лет (с 2010-го по 2019-й).

Первое место занял эротический бестселлер «50 оттенков серого» британской писательницы Эрики Джеймс — за указанный период было продано более 90 тыс. копий романа. На втором месте в списке книжных предпочтений россиян — роман «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной о драматической судьбе крестьянства в эпоху коллективизации в СССР (продано более 80 тысяч копий). На третьем месте — книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» (продано более 75 копий).

Места в рейтинге распределились следующим образом:

1. «50 оттенков серого», Эрика Джеймс(более 90 тыс. копий);

2. «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина (более 80 тысяч копий);

3. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели», Джо Диспенза (продано более 75 копий).

4. «Подсознание может все!», Джон Кехо (более 75 тысяч копий);

5. «Тонкое искусство пофигизма», Марк Мэнсон (более 70 тысяч копий);

6. «До встречи с тобой», Джоджо Мойес (более 65 тысяч копий);

7. «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс (более 65 тысяч копий),

8. «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс (более 65 тысяч копий);

9. «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», Людмила Петрановская (более 65 тысяч копий).

Данные «ЛитРес» учитывают только легальные продажи электронных и аудиокниг — с учетом процветающего в стране пиратства можно сделать вывод, что фактическое количество скачиваний книг в разы больше.

Также представлен рейтинг самых популярных в России писателей за десять лет:

1. Борис Акунин;

2. Сергей Лукьяненко;

3. Ю Несбё;

4. Александра Маринина;

5. Дарья Донцова;

6. Елена Звездная;

7. Татьяна Полякова;

8. Сергей Тармашев;

9. Артем Каменистый.

Наконец, назван и рейтинг книг десяти последних лет по годам:

2010: Вадим Панов «Паутина противостояния».

2011: Вадим Панов «Последний адмирал Заграты».

2012: Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».

2013: Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».

2014: Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».

2015: Борис Акунин «Планета Вода (сборник)».

2016: Джоджо Мойес «До встречи с тобой».

2017: Татьяна Устинова «Селфи с судьбой».

2018: Борис Акунин «Не прощаюсь».

2019: Джон Кехо «Подсознание может всё!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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