Во время лунного затмения с неба пришел странный радиосигнал

Испанский радиолюбитель Диего Вильяр постоянно слушает небо с помощью мощной антенны и хорошего приемника. В ночь на субботу земляне наблюдали лунное затмение. Оборудование у Диего было включено, запись шла автоматически. Каково же было удивление любителя, когда он на следующее утро увидел, что на записи – мощный радиовсплеск как раз в то время, когда Луна погрузилась в тень Земли. Это казалось невероятным, как будто кто-то с Луны передавал сигнал бедствия или пытался связаться с нами. Диего сразу сделал публикацию в социальных сетях.

Антенны Диего настроены на частоту 20,1 мегагерц. Именно в этом диапазоне профессионалы и любители слушают Юпитер, откуда периодически приходят всплески радиоизлучения. Причина всплесков до конца не ясна, но понятно, что они как-то связаны со спутником Юпитера Ио. Ио летит через магнитосферу планеты-гиганта и вместе с нею образует гигантский природный радиопередатчик. Но не все так просто. Казалось бы, земляне должны слышать сигнал всякий раз, как Ио находится в подходящей для наблюдения точке орбиты. Но на деле всплески трудно предсказуемы. Именно поэтому их и наблюдают. НАСА давным-давно разработало типовую схему приемников и антенн для любителей, чтобы подключить к сбору данных и их. Именно такое оборудование и работает у Диего.

Диего сразу понял, что сигнал пришел из космоса. Об этом говорит смещение частоты – оно образовано в силу движения Земли по орбите. По такому смещению безошибочно отделяются внеземные сигналы от наших обычных помех. Сигнал начался в 20 часов по тамошнему времени (в 22 часа по Москве) – в этот момент Луна находилась в максимальной фазе затмения. Излучение быстро достигло пика и оставалось на нем. Около 23 часов по Москве случился еще один резкий и очень короткий дополнительный всплеск. А в полночь сигнал как отрубило – именно в этот момент Луна покинула земную тень.

Мы связались с Диего, поскольку он в посте не высказал никаких гипотез. Как можно понять по ответу Диего, он уверен, что сигнал пришел с Юпитера, и он просто совпал с затмением по времени. Но кое-что заставляет усомниться в такой трактовке.

Во-первых, сигнал был очень длинным по времени. Обычно всплески от Юпитера длятся от силы несколько десятков минут, потому что «луч», идущий от Ио, отворачивается от Земли. Во-вторых, сигнал от Юпитера не плоский. Он напоминает (если слушать ушами), как будто волны накатывают на берег, усеянный галькой. Именно по этому признаку начинающих учат отличать юпитерианские сигналы. И, наконец, самое главное. В момент явления Юпитер находился под горизонтом! В этом легко убедиться, если воспроизвести ситуацию на небе в момент затмения с помощью любого компьютерного планетария. Но даже если бы Юпитер было видно… Он сейчас слишком близко к Солнцу. Профессионалы знают, что в такой позиции Солнце начисто забивает своим излучением сигналы от Юпитера.

Природа явления пока остается совершенно непонятной. Мы, насколько возможно, проверили, не ловили ли когда-либо сигналы такого рода от Луны – никто и никогда. К сожалению, оборудование, такое, как у Диего, не позволяет в точности определить место, откуда пришел сигнал. Никаких известных механизмов формирования такого сигнала нет. Луна в самом деле излучает радиоволны потому, что она нагрета. Но длина таких волн совсем другая, и они очень слабые. К тому же во время затмения, когда Луна немного остыла, излучение должно ослабнуть. А все на самом деле наоборот.

Если не думать о «тарелочках» и пришельцах, остается подумать, что кто-то с Земли специально облучал Луну во время затмения, а Диего досталось отражение. Но излучать на таких частотах – для любителя задача неподъемная. Некоторые любители в самом деле излучают сигналы в сторону Луны, чтобы поймать отражение, но сигналы короткие, а частота другая, такая, что энергии на излучение требуется не очень много. Облучать Луну на частоте 20 мегагерц – удовольствие, доступное крупным организациям, но о таких опытах никто не сообщал.

В последние годы исследователи с особым пристрастием наблюдают солнечные и лунные затмения. Дело в том, что есть один до конца не ясный эффект. Вроде бы во время затмения «скачет» гравитационное поле Земли. Это улавливается прибором вроде чувствительного маятника. Похоже, перед нами – еще один странный эффект, связанный с затмениями.