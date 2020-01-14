Главный онколог Андрей Каприн: Мы научились останавливать рост опухоли у 90% больных раком печени и спасать пациенток с запущенной формой рака груди

«Эти прорывные медицинские технологии не являются уделом избранных, а вводятся в повседневную практику, становятся доступны бесплатно по полису ОМС», - подчеркивает главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн. Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии рассказал о достижениях в онкологии, которые расширяют возможности лечения рака в нашей стране уже сейчас и будут развиваться в ближайшем будущем.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ

Весной прошлого года российские врачи-онкологи успешно прооперировали 60-летнего пациента с раком печени 3 стадии с помощью уникального метода - радиоэмболизации. Операция прошла в Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба в Обнинске. Суть метода заключается в том, что в сосуды, питающие опухоль, вводятся специальные стеклянные микросферы. Они содержат радионуклидный препарат иттрий-90 отечественного производства. «В мировой практике этот метод известен, но применяется ограниченно - из-за крайней сложности исполнения и высокой стоимости препаратов. - поясняет академик Каприн. - В России началось производство отечественных микросфер на основе радионуклида иттрия-90. И это позволило начать внедрение метода радиоэмболизации в практику лечения пациентов».

С помощью такой технологии удается остановить рост опухоли почти у 90% больных раком печени. Продолжительность жизни пациентов увеличивается в 2 - 3 раза по сравнению с другими стандартными методами лечения, когда радикальную операцию выполнить невозможно (радикальная операция возможна только у 20% больных). Внедрение радиоэмболизации печени в клиническую практику, как и выпуск отечественного радиофармпрепарата, позволяют существенно снизить затраты и включить этот метод в программу бесплатной медицинской помощи, подчеркивают в НМИЦ радиологии.

УБИТЬ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ И АКТИВИРОВАТЬ ИММУНИТЕТ

Этот метод лечения - так называемая альфа-эммитерная брахитерапия - открывает новую страницу в борьбе со злокачественными новообразованиями, считают международные эксперты. Речь идет о разновидности лучевой терапии, при которой источник излучения вводится в опухоль и высокоточно уничтожает раковые клетки, не повреждая окружающие ткани. Уникальность альфа-частиц заключается в том, что в отличие от других известных излучений они не только разрушают клетки опухоли, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы, говорит академик Каприн.

В конце ноября прошлого года в России впервые в мире провели альфа-эммитерную брахитерапию пациентке с запущенной формой раком молочной железы. «Прежде такая методика использовалась при других локализациях рака, в частности, для лечения опухолей головы и шеи, - уточняет главный онколог. - Для проведения уникальной операции к нам приехали мировые эксперты в области брахитерапии. Среди них автор методики использования альфа-частиц в онкологии профессор Иона Кейсари (Израиль), профессор Разван Галалае (Германия), специалист по радиационной безопасности Офер Маген (Израиль). Площадкой для уникального лечения был избран МРНЦ имени А.Ф. Цыба, поскольку здесь еще три года назад создан центр брахитерапии злокачественных новообразований, есть необходимые мощности и большой опыт применения брахитерапии».

Операция длилась четыре часа. Спустя две недели пациентке удалили интродьюсеры (специальные катетеры), через которые альфа-частицы были доставлены к опухоли. Остальное должен сделать сам организм: выработать защитные механизмы для борьбы с удаленными метастазами.

- Мы надеемся, что этот метод позволит не только спасать жизнь пациенток с запущенными формами рака молочной железы, но и добраться до таких грозных заболеваний, как рак поджелудочной железы, - отметил профессор Кейсари.

ВЫРАСТИТЬ КОЖУ НА МЕСТЕ ТЯЖЕЛЫХ РАН

Многообещающий эксперимент провели ученые Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена совместно с биотехнологической компанией 3D Bioprinting Solutions. Прямо во время операции, in situ — то есть «на месте», в лаборатории доклинических исследований специалисты применили биопечать импланта для восстановления кожи на месте сложных дефектов (ран).

Исследование проводили на крысах в течение нескольких недель. Биопечать производилась непосредственно в рану при помощи робота-манипулятора. В качестве «биочернил» использовали специально разработанный коллагеновый материал.

Ценность эксперимента в том, что этот метод можно будет использовать для больных с незаживающими ранами. В том числе, для пациентов с онкологическими заболеваниями. «Утраченные фрагменты кожи можно будет воссоздавать из собственных клеток пациента. Специальные роботические руки позволяют печатать не только на горизонтальных поверхностях, но и заполнять дефекты неправильной формы под нужным углом», - рассказывает специалист по 3D биопринтингу Юсеф Хесуани.

- Безусловно, онкология будет одной из первых областей медицины, где эта технология будет востребована, - говорит академик Каприн. - Современный уровень хирургических вмешательств, огромный арсенал прецизионных (высокоточных. - Ред.) методов облучения и спектр химиотерапевтических и таргетных препаратов позволяет сегодня добиться излечения большого количества онкологических больных. Однако качество жизни после такого агрессивного лечения может серьезно страдать из-за потери или нарушения функций органов. Мы возлагаем большие надежды на 3D-биопринтинг как на технологию создания фрагментов органов из живых элементов.

ОНКОПАТРУЛЬ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

В 2019-м году стартовал всероссийский проект «Онкопатруль». Это марафон, в ходе которого ведущие врачи-онкологи встречаются с жителями разных регионов. Специалисты проводят бесплатную диагностику самых распространенных видов рака, а также читают просветительские лекции. Можно узнать о самых важных правилах - как вовремя «поймать» тот или иной вид рака, какие современные виды диагностики и лечения существуют в России. Можно задать вопросы экспертам, в том числе узнать, как бесплатно попасть на обследование или сложную операцию.

Первым пунктом, где начал работу «Онкопатруль», был Университет инженеров транспорта в Москве. Затем акция продолжилась в Ярославле, Московской, Калужская областях, Ставропольском крае, Башкирии. Следить за ходом, графиком марафона в 2020-м году и получать другую необходимую информацию можно на сайте Национального медицинского исследовательского центра радиологии www.nmicr.ru

- Главный враг рака - это раннее выявление, - подчеркивает главный онколог Андрей Каприн, который стал одним из инициаторов «Онкопатруля». - Сегодня перед специалистами стоит задача наладить повсеместную диспансеризацию. А также грамотную маршрутизацию каждого пациента. Так, чтобы в случае выявления злокачественного образования человек в кратчайшие сроки смог получить доступ к специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. При этом эффективная онкопомощь должна быть обеспечена каждому пациенту вне зависимости от его места проживания и социального статуса.

ЦИФРЫ

1878 человек из 7 регионов России прошли онкодиагностику в рамках проекта «Онкопатруль» в 2019 году.

16 случаев онкологических заболеваний и еще 100 других патологий были выявлены на ранних стадиях, когда высоки шансы на успешное лечение болезни.

В ТЕМУ

В России появятся первый центр ионной терапии и биобанк

Одним из важных достижений прошлого года академик Каприн называет подписание российско-японского соглашения о создании первого в России центра ионной терапии. Он будет построен в Обнинске и предназначен для передовых методов лечения тяжелыми ионами углерода.

Также в 2019 году состоялся запуск нового международного проекта по телемедицине совместно с ведущими медицинскими центрами Токио и Осаки (Япония), рассказал главный онколог. В рамках этого проекта будут проводиться совместные исследования, телемедицинские консилиумы в формате «второго мнения», обмен научными данными.

Еще одно ожидаемое событие - создание первого в России биобанка для онкологических исследований. Соглашение об этом подписано в прошлом году с Китайской антираковой ассоциацией, клиникой Фудань в Шанхае и университетом Грац (Австрия). «Исследования в рамках такого международного проекта позволят серьезно продвинуться в изучении природы рака», - говорит Андрей Каприн.