Швейцарские ученые создали легкое полимерное золото внешне неотличимое от обычного

Плотность золота 750 пробы (18 карат) — 15 граммов на кубический сантиметр. Золото той же пробы, которое создали ученые Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich), ведомые Рафаэле Мацценгой (Raffaele Mezzenga), имеет плотность 1,7 граммов на кубический сантиметров. То есть, его слиток или любое другое изделие - того же объема - весит почти в 10 раз меньше, ничем внешне не отличаясь от тяжелого. Шарлатанство? Отнюдь. Новейшее запатентованное изобретение, которое, по мнению изобретателей, позволит первым делом существенно снизить вес золотых швейцарских часов. Легко золото пригодится ювелирам, в электронике — для элементов микросхем, в атомной промышленности — для производства материалов, защищающих от радиации.

Легкое швейцарское золото обладает свойствами полимера, - сообщает портал ScienceAlert со ссылкой на журнал Advanced Functional Materials. В основе материала волокна белка и полимеры, объемная конструкция из которых удерживает нанокристаллы золота и формирует пористую структуру.

Швейцарцы хотят делать из легкого золота корпуса часов.

Изобретатели сняли видео и наглядно продемонстрировали, как слиток легкого золота подскакивает на лабораторном столе словно ластик.

Легкое золото легко использовать и обрабатывать. Оно плавится уже при температуре 105 градусов. Это несравненно ниже почти тысячи градусов — температуры плавления обычного золота.

Швейцарцы полагают, что их изобретение найдет, как говорится, широкое применение. Местами заменит обычное золото - будет пользоваться спросом у тех, кто любит вещи из драгоценных металлов, желая, чтобы они были дешевы, но производили при этом впечатление дорогих.