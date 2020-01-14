Режиссер Сергей Соловьёв попал в реанимацию

Автор множества замечательных фильмов «Асса», «Сто дней после детства, «Чужая Белая и Рябой» в последнее время часто болеет.

Вечером 13 января Сергей Соловьев пожаловался на сильную боль в левой ноге. Врачи скорой диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Иначе говоря, уплотнение, образовавшееся в тканях ноги из-за скопления крови и лимфы. Режиссера доставили в больницу, где ему сделали срочную операцию. Сергей Соловьев страдает диабетом, что осложняет ситуацию. Сейчас он находится в реанимации.

- К сожалению, пока трудно что-либо комментировать. Из-за чего случилась проблема с ногой до конца не ясно, - пояснил нам помощник режиссера Сергей.

Минувшей весной, Сергей Соловьев несколько месяцев провел в больницы из-за проблем с сердцем и желудком. Когда в августе мы его поздравляли с юбилеем (Соловьеву исполнилось 75 лет), он тогда в шутку сказал: "Пожелайте мне физического здоровья . Потому что нравственного - до фига и от морального прямо распирает".

Мы желаем любимому режиссеру скорейшего выздоровления.