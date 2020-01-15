Школьники могут он-лайн проверить, какой профиль математики выбирать на ЕГЭ

Проверить свой уровень готовности к ЕГЭ по математике теперь можно онлайн при помощи сервиса Яндекс.Репетитор. Это позволит не только оценить знания по предмету, но и посмотреть, какие темы и разделы стоит подтянуть перед экзаменами, и на каком уровне лучше сдавать предмет — на базовом или профильном. Тем более, что определиться с этим выбором выпускникам нужно до 1 февраля.

Сам тест можно проходить на любом устройстве — хоть на компьютере, хоть на планшете или смартфоне. Перед началом теста сервис предложит ответить на ряд психологических вопросов, а дальше предложит задачи, общие как для базового, так и для профильного уровня ЕГЭ. В зависимости от того, как пользователь справится с ними, сервис подберет следующие упражнения для диагностики, подходящие по уровню сложности.

- Большинство выпускников готовятся к экзамену самым неэффективным способом — решая многочисленные варианты, похожие на демоверсию экзамена, - считает директор Центра Педагогического Мастерства Иван Ященко. - Это дает ложное впечатление о готовности и приводит к неэффективной трате времени. Мы советуем готовиться по индивидуальной траектории, возможно, опустив некоторые темы и позиции в экзамене, повторяя материал по темам, обязательно уделяя время решению тех задач, которые и так неплохо получаются. Это позволит избежать случайных обидных ошибок и придаст уверенности.