Глава Счетной палаты Алексей Кудрин: «Чиновники ведут себя как умная жена - делают вид, что муж главный»

В Москве вчера прошел первый день Гайдаровского форума. Чиновники и эксперты снова собрались, чтобы обсудить проблемы российской экономики. Видимо, обсуждать их куда проще, чем решать. Это доказала первая пленарная сессия. Ее посвятили Егору Гайдару, который умер 10 лет назад.

СТРОЕК МНОГО, ТОЛКУ МАЛО

Заявленная тема была амбициозной. Эксперты хотели обсудить, какие ошибки нужно извлечь из опыта реформ и к каким более поздним советам ученого и бывшего главы правительства стоило бы прислушаться. Но проблемной дискуссии не вышло. Большинство спикеров вволю ностальгировали, вспоминали былые времена и ушедшего товарища. Естественно, добрым словом.

По делу высказался разве что глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Другом Гайдара он не был. Ностальгировать не стал. Просто нашел статью Гайдара, опубликованную в 1988 году в журнале «Коммунист». Называлась она "Нулевой цикл".

- В условиях дефицита и ослабления централизованного контроля за процессом развития ресурсы имеют тенденцию перетекать не туда, где они нужнее всего с точки зрения интересов общества, а туда, куда им легче перетечь, — вниз по склону, по закону наименьшего сопротивления, заполняя понижения, котлованы и каналы, где их проще потратить или, как у нас любовно говорят, «освоить», - процитировал Кудрин и добавил: - Не правда ли, очень напоминает нынешнее время?!

По словам бывшего министра финансов, как и в 80-е годы, деньги в стране есть, но их используют крайне неэффективно.

- К примеру, у нас много незавершенного строительства. То есть денег вкладываем много. И надеемся на результат. Но потом выясняется, что многие объекты нецелесообразно было в принципе возводить, - заявил Кудрин. - На федеральном уровне 2500 брошенных объектов на 500 млрд рублей. И никто за эти объекты не страдает. Снова делаются заявки и снова идем дальше.

ТЕКУЧКА ПОДМЕНИЛА СОБОЙ СТРАТЕГИЮ

При этом все решения, спускаемые сверху, исполняются на местах лишь для галочки. И так, как это выгодно самим ведомствам и местным властям. Чиновники, исполняющие указания центра, научились действовать в собственных интересах, формально выполняя задачи президента и правительства. Вот и получается. Вроде бы все заняты делом, а экономика не растет.

- Социальные институты, реально распоряжающиеся ресурсами, вполне удовлетворены ситуацией, при которой ответственность за все перед народом и историей несет партия, а они формально лишь выполняют принятые решения. Ведомства давно научились быть «умной женой», которая делает вид, будто у нее в доме хозяин — муж. Административная текучка подменила стратегию и провозгласила себя политикой, - привел еще одну цитату 30-летней давности Кудрин: - Согласитесь, и это звучит очень актуально?!

ВСЕ ЗНАЮТ, КАК НАДО. НИКТО НЕ РЕШАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Главная проблема нашей экономики – низкие темпы роста. Они вдвое-втрое ниже, чем в других странах. Многие знают, почему это произошло, а некоторые даже в курсе, как и что нужно поменять. Но дальше идей и стратегий дело не движется.

- У нас есть экономисты, которые знают, как развивать определенные институты и отрасли. Но многие предложения остаются на полке. Почему и кем они не востребованы? По сути, мы находимся в ловушке, которая не позволяет применить эти идеи на практике, - считает Кудрин.

Проблема еще и в том, что многие нужные решения болезненны. Реформаторов никто не любит. Результаты их усилий виды лишь спустя десятилетия. К примеру, тот же Гайдар еще 15 лет назад в своей книге «Долгое время: Россия в мире» предсказал, что в стране придется проводить пенсионную реформу, то есть увеличивать возраст выхода на заслуженный отдых. Но эту реформу откладывали до последнего.

- Мы всегда знаем, что нужно делать. Но не знаем, как после этого переизбраться на второй срок, - пошутил по этому поводу Эско Ахо, бывший премьер-министр Финляндии (1991 – 95 годы).