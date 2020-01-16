Руководство Тульской области серьезно продвинулось в обеспечении жильем обманутых дольщиков

14 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по проблемным объектам строительства жилья. Начиная с 2016 года, правительство региона активно борется с таким явлением, как обман дольщиков. За это время удалось помочь более чем 2 тысячам семей. В своем ежегодном Послании губернатор поставил задачу: к концу 2022 года окончательно решить проблему с достройкой домов, строительство которых началось с привлечением средств населения.

Областные власти, застройщики, представители инициативной группы дольщиков и руководители силовых структур детально разобрали ситуацию по строительству каждого проблемного объекта.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ГУБЕРНАТОРА

«Долевое строительство – в зоне особого внимания правительства Тульской области. В прошлом году мы серьезно продвинулись в решении этого вопроса,— отметил Алексей Дюмин. - Но сейчас требуется большая кропотливая работа, чтобы завершить проблемные объекты. В частности – по ЖК «Времена года», 1-му Юго-Восточному микрорайону, ЖК «Северная Мыза» и ряду других объектов».

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко доложил о ситуации со строительством жилья и готовности объектов. На средства инвестора завершено строительство пяти домов первой очереди ЖК «Времена года». 260 квартир переданы для заселения дольщикам. Проблемы оставшихся восьми домов будут решаться с привлечением средств фонда «Дом РФ». В конце декабря Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о целевом безвозмездном финансировании завершения строительства пяти домов. Решение о целевом безвозмездном финансировании также принято по вопросу достройки домов №12 и 23 ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон». Общая сумма составит чуть более 1 млрд рублей.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Валерий Шерин сообщил, что обманутым дольщикам трех домов второй очереди строительства ЖК «Времена года» планируется выплатить компенсацию, которая составит несколько больше, чем дольщики вложили. Это позволит им приобрести жилье исходя из современной ценовой политики.

Глава областного правительства также отметил, что Тульская область – в числе регионов-лидеров, которые системно подошли к решению вопросов дольщиков, в том числе дольщиков СУ-155.

Что касается других объектов, то компания «МГ-Финанс» строит 8 домов ЖК «Северная Мыза». 13 декабря застройщик ввел в эксплуатацию дома №№82 и 83 (192 квартиры, 186 человек). Строительство оставшихся 6 домов планируется завершить в 2020–2021 годах.

ИНФРАСТРУКТУРУ РАЗВИВАЮТ КОМПЛЕКСНО

Ранее губернатор Тульской области дал поручения администрации Тулы проработать вопросы развития транспортного сообщения, строительства социальных объектов и объектов бытового обслуживания в Северной Мызе.

Глава администрации города Дмитрий Миляев сообщил, что добавлен новый маршрут № 39А «мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная», в три раза увеличено количество рейсов на маршруте № 72. С 29 января будет восстановлено движение по маршруту №15. Кроме того, подготовлена конкурсная документация на строительство дороги, в завершающей стадии проектирование детского сада, который планируется построить в 2021 году.

Относительно ЖК «Александровский парк», то все три дома достроены АО «Инвестиционно-строительная компания». Дольщикам передали 341 квартиру. В декабре 2019 года был введен в эксплуатацию 1 корпус, 200 квартир в процессе оформления собственниками.

В ЖК «Скуратовский» объекты незавершенного строительства будут реализованы на торгах, а средства распределены между кредиторами. Предварительный срок – IV квартал 2020 года.

ПРИСТУПИЛИ К РЕШЕНИЮ ЗАСТАРЕЛЫХ ПРОБЛЕМ «СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

В 2003–2005 годы в Новомосковске компания «Социальная инициатива и Ко» строила многоквартирный дом. Товарищество признано банкротом, пострадало 173 вкладчика. Недостроенный объект был продан с торгов «Перспективе».

По поручению Алексея Дюмина правительством Тульской области была проведена большая работа по решению проблем вкладчиков «Социальной инициативы» в Новомосковске. В конце декабря был принят региональный закон, позволяющий инвестору компенсировать денежные вложения вкладчиков арендой участка без аукциона. Инвестор «Социальной инициативы» принял решение компенсировать затраты дольщиков. Ранее он стал инвестором по достройке объектов ЖК «Александровский парк». В результате в регионе введены в эксплуатацию 3 проблемных дома.

Представитель дольщиков КТ «Социальная инициатива и Ко» Владимир Реутов отметил, что впервые за 16 лет решение проблемы дольщиков из Новомосковска сдвинулось с мертвой точки. Он поблагодарил Алексея Дюмина за личный контроль ситуации.

Сейчас в зоне особого внимания регионального правительства – жилые комплексы «Молодёжный» и «Вертикаль». В ЖК «Молодежный» 9 домов находятся разной степени готовности. Сроки достройки объектов неоднократно сдвигались. Перенесены сроки сдачи домов и в ЖК «Вертикаль».

Алексей Дюмин раскритиковал работу застройщиков этих жилых комплексов. Он также сообщил, что на днях в его адрес поступило коллективное обращение дольщиков ЖК «Молодежный». Люди устали от постоянных «новых графиков», просят разобраться и с вопросами качества жилья.

Губернатор отметил, что застройщику необходимо в двухнедельный срок представить в правительство график достройки домов жилого комплекса.

«Все обозначенные сроки достройки объектов должны быть соблюдены. Необходимо усилить работу межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства, чтобы новых подобных случаев у нас в регионе не было», — подвел итог совещанию Алексей Дюмин.