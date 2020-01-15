2020-01-15T17:02:49+03:00
Экономика

Михаил Делягин: «Если государство не инвестирует в собственную экономику, то и частный капитал не будет этого делать»

Известный экономист комментирует основные тезисы экономической части послания президента федеральному собранию
Владимир НИКОЛАЕВ
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Михаил Делягин.Михаил Делягин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Необходимость инвестирования в собственную экономику и наращивание темпов роста выше мирового уровня — вот наиболее обсуждаемые тезисы экономической части послания президента Путина. Разбираемся в этом нам помогает директор Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

- Инвестиции, безусловно, нужны нашей экономике, но вопрос, откуда они возьмутся? - говорит Делягин. - Если государство не инвестирует в собственную экономику, то и частный капитал не будет этого делать. Кроме того, продолжается жесткое давление на бизнес со стороны налоговых и правоохранительных органов, по малейшему поводу возбуждаются уголовные дела не только против менеджмента компании, но и против акционеров. В этих условиях не стоит ожидать инвестиций. Нужно прежде всего изменить бизнес-климат в стране.

ТЕМПЫ ВЫШЕ МИРОВЫХ - ЭЛЕМЕНТАРНО

- Рост экономики темпами выше мировых — это элементарно, - продолжает экономист. - В этом нет ничего невозможного, особенно, в условиях замедления мировой экономики. Но почему-то складывается ощущение, что это никому не нужно. Ведь все нынешние документы, в том числе и бюджет, основаны на целевых показателях с темпами роста ниже общемировых значений. А в принципе страну можно преобразовать за год без каких либо значимых инвестиций. Для этого достаточно прежде всего ограничить коррупцию и произвол монополий, ввести разумный протекционизм в отношении важнейших для страны направлений, дать гарантию реального прожиточного минимума, нормализовать налоговую системы, в частности, ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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