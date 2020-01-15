2020-01-15T19:34:37+03:00
Экономика

Борис Титов: «Нам, как бизнесу, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась более активно»

Бизнес-омбудсмен объяснил, как можно увеличить темпы экономического роста, о необходимости которого говорил в своем послании президент Путин
Владимир НИКОЛАЕВ
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Борис Титов.Борис Титов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Темпы роста ВВП в России должны быть выше мировых уже к 2021 году, отметил Владимир Путин.

«Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25 процентов в 2024 году», сказал президент.

Для стимулирования инвестиций он обозначил 5 направлений.

1. Ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.

2. В 2020 г. завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще.

3. Убрать размытые нормы уголовного законодательства об экономических преступлениях — президент сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. В частности речь идет о ст. 210 УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью. «Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели», отметил президент.

4. Приоритетом должны стать окупаемые проекты. В частности, автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. «Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах», - сказал Путин.

5. Повышение доступности кредита для реального сектора экономики.

- Для начала хорошо бы выйти хотя бы на среднемировые темпы роста экономики, - прокомментировал для КП слова президента об опережающих темпах бизнес-омбудсмен Борис Титов. - А достичь этой цели можно только путем увеличения инвестиций в основные фонды. В этом деле все рычаги влияния находятся в руках государства. Речь не только о прямых инвестициях из бюджета, которые благотворно отражаются на росте ВВП, но и о создании условий для роста частных инвестиций, в первую очередь в объекты несырьевой, обрабатывающей промышленности. Для этого нужно снижение налогов – те самые инвестиционные вычеты, о которых в послании говорил президент, а также повышение доступности кредитов. Путин пообещал, что Центробанк продолжит работать в этом направлении. Нам, как бизнесу, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась более активно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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