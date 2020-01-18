Звонимир Шарлия ушел из ЦСКА в турецкий клуб "Касымпаша"

В субботу, 18 января, было официально объявлено о расставании 23-летнего хорватского защитника Звонимира Шарлия с московским ЦСКА. Он выступал за столичную команду с начала сезона 2019/2020.

- Хорватский защитник Звонимир Шарлия завершит сезон-2019/20 в турецком клубе «Касымпаша», куда перешел на правах аренды. Хорват уже покинул тренировочные сборые армейцев в Кампоаморе и отправился в расположение новой команды. Желаем Звонимиру успехов в дальнейшей карьере, - гласит сообщение пресс-службы московского ЦСКА.

Официально права на футболиста принадлежат хорватской команде "Славен Белупо", за которую играет с 2016 года. В сезоне 2016/17 Шарлия играл за "Солин" на правах аренды. Такой же контракт был у хорвата и с армейцами. Теперь же - новая аренда, теперь уже в турецком клубе "Касымпаша". До конца сезона 2019/2020 годов.

За московский ЦСКА Звонимир Шарлия сыграл с начала сезона 11 матчей во всех турнирах. В среднем проводил по 67 минут за армейцев. И получил 3 желтые карточки в этих встречах.