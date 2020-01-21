«Истерика вокруг глобального потепления» названа в числе возможных угроз

Авторский коллектив Института международных исследований МГИМО МИД России опубликовал доклад «Международные угрозы-2020», в котором перечислил основные угрозы, которые появились в связи с изменениями в мире в последние годы, и могут усиливаться в будущем.

Среди прочих угроз авторы доклада назвали экологическую политику. Так увеличение численности населения планеты и изменение климата привели к тому, что появилось понятие «экологические беженцы». Эксперты уверены, что в ближайшие годы число таких экологических мигрантов будет увеличиваться.

«Экологическая миграция еще более усугубит миграционный тренд Юг – Север, усилит столкновения за ресурсы и возможности социального и экономического развития», – сказано в докладе.

По мнению экспертов, еще одну угрозу благополучному будущему таит в себе массовая истрерия вокруг глобального потепления. Дело в том, что поиск стратегии по защите окружающей среды дополнился эмоциональным протестом, который апеллирует скорее к чувствам, чем к реальным фактам и цифрам.

«Нагнетаемая истерика вокруг глобального потепления становится благодатной почвой для крупного бизнеса. Давление на общественное мнение со стороны радикальных эко-активистов искусно используется для блокирования инвестиционных потоков в якобы «грязные» индустрии добычи и переработки невозобновляемых природных ресурсов. За этой инициативой кроется стремление перенаправить деньги из реальной экономики в технологические компании, чтобы сохранить пузырь на рынке хайтека. Ряд стран ЕС также использует экологическую проблематику как ширму для обновленной стратегии протекционизма».

Авторы доклада подчеркивают, что перекос в эту сторону ничего хорошего миру не принесет, так например на фоне возрастающей популярности «зеленых» политических сил в Европе, в Германии эксперты не без тревоги рассуждают о перспективах появления «зеленого канцлера» уже в 2021 году.

«Возможно, что в недалеком будущем всплеск политической и медийной активности заставит Россию публично определиться со своей позицией, тем более что в сфере сохранения окружающей среды Россия может играть активную и позитивную роль», – говорится в докладе.