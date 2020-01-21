2020-01-21T17:51:48+03:00
Общество

«Истерика вокруг глобального потепления» названа в числе возможных угроз

По мнению экспертов, экологические проблемы в мире обсуждают все серьезнее, но теперь эта повестка приобрела новое измерение
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Массовая истрерия вокруг глобального потепления таит в себе угрозу будущему благополучиюМассовая истрерия вокруг глобального потепления таит в себе угрозу будущему благополучиюФото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:

Авторский коллектив Института международных исследований МГИМО МИД России опубликовал доклад «Международные угрозы-2020», в котором перечислил основные угрозы, которые появились в связи с изменениями в мире в последние годы, и могут усиливаться в будущем.

Среди прочих угроз авторы доклада назвали экологическую политику. Так увеличение численности населения планеты и изменение климата привели к тому, что появилось понятие «экологические беженцы». Эксперты уверены, что в ближайшие годы число таких экологических мигрантов будет увеличиваться.

«Экологическая миграция еще более усугубит миграционный тренд Юг – Север, усилит столкновения за ресурсы и возможности социального и экономического развития», – сказано в докладе.

По мнению экспертов, еще одну угрозу благополучному будущему таит в себе массовая истрерия вокруг глобального потепления. Дело в том, что поиск стратегии по защите окружающей среды дополнился эмоциональным протестом, который апеллирует скорее к чувствам, чем к реальным фактам и цифрам.

«Нагнетаемая истерика вокруг глобального потепления становится благодатной почвой для крупного бизнеса. Давление на общественное мнение со стороны радикальных эко-активистов искусно используется для блокирования инвестиционных потоков в якобы «грязные» индустрии добычи и переработки невозобновляемых природных ресурсов. За этой инициативой кроется стремление перенаправить деньги из реальной экономики в технологические компании, чтобы сохранить пузырь на рынке хайтека. Ряд стран ЕС также использует экологическую проблематику как ширму для обновленной стратегии протекционизма».

Авторы доклада подчеркивают, что перекос в эту сторону ничего хорошего миру не принесет, так например на фоне возрастающей популярности «зеленых» политических сил в Европе, в Германии эксперты не без тревоги рассуждают о перспективах появления «зеленого канцлера» уже в 2021 году.

«Возможно, что в недалеком будущем всплеск политической и медийной активности заставит Россию публично определиться со своей позицией, тем более что в сфере сохранения окружающей среды Россия может играть активную и позитивную роль», – говорится в докладе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей