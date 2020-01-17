2020-01-17T17:52:08+03:00
Политика

За год иностранцы вложили в Россию 335 миллиардов

Путину рассказали, как привлекают инвестиции в отечественную экономику
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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- Мы работаем активно и с Европой, и с Азией, и с Ближним Востоком, - доложил президенту глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, рассказывая об итогах прошедшего года. - Мы проинвестировали 365 миллиардов рублей в экономику России с нашими партнёрами. Из этих средств 30 миллиардов – это средства РФПИ, остальное – средства наших партнёров. То есть на каждый наш рубль привлекли около 10 рублей от наших партнёров.

Среди сфер, в которые иностранцы вкладывают деньги, энергетика, медицина, экология, высокие технологии. Французская компания Orpea создает дома реабилитации и поддержки престарелых, испанцы в Калининградской области инвестировали в переработку и утилизацию мусора.

- Среди интересных проектов – и ГЭС в Карелии, которую мы уже ввели в этом году, и скоростной трамвай в Санкт-Петербурге, который будет перевозить 33 миллиона пассажиров в 2 раза быстрее, чем обычно, - доложил Дмитриев. - Технопарк «Тушино», который построен рекордными темпами за два года, медицинская сеть «Мать и дитя» открыла 34 новых современных медицинских центра в 20 регионах России, мы инвестировали в такие проекты, как ЦКАД-3, ЦКАД-4, М4. Вместе с министерством финансов работаем над тем, чтобы всё больше частных средств приходило в национальные проекты.

Иностранные корпорации выделили 2 миллиарда долларов на вложение в искусственный интеллект, в компании по анализу спутниковой информации, компании по распознаванию лиц.

- Это то, где мы можем прямо и без стеснения сказать, что мы занимаем лидирующую позицию, - одобрил Путин. -Темы хорошие, интересные, перспективные.

- С Китаем активно продолжается партнёрство: уже 7,5 миллиарда долларов они проинвестировали с нами, - продолжил приводить примеры глава РФПИ. - Открываем завод с итальянской компанией «Барилла» в Подмосковье и с французской компанией Schneider Electric инвестируем в компанию «ЭлектроЩит Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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