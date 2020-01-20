2020-01-20T13:54:56+03:00
Экономика

Бывшие советские республики подсели на "гастарбайтеровую" иглу

Приток денег только вредит экономикам этих стран
Влад СМЕРТИН
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Бывшие советские республики подсели на "гастарбайтеровую" иглуБывшие советские республики подсели на "гастарбайтеровую" иглуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты Всемирного банка проанализировали, как влияют на экономику страны переводы, которые отправляют родным уехавшие на заработки мигранты. Их особенно заинтересовали четыре постсоветские республики: из Грузии в XXI веке уехало 37% трудящихся (если сопоставить размеры миграции с численностью рынка труда 2018 года), из Армении 27%, из Киргизии 17%, а из Таджикистана 12%. В других странах Центральной Азии таких цифр нет, там экономика опирается на экспорт углеводородов.

В основном те, кто решается податься на заработки, отправляются в Россию. Это выбор примерно половины мигрантов из Армении и Грузии и до 85% работников из Киргизии и Таджикистана.

Для этих двух среднеазиатских республик переводы работяг на Родину обеспечивают треть всего ВВП страны. В Армении это 13%, в Грузии — 11%.

- Трудовой миграции способствует относительно высокое качество человеческого капитала, - говорится в исследовании Всемирного банка.

Спасибо за это нужно сказать советскому наследию: школам, вузам, больницам.

Но мощный поток денег не принес в эти страны счастье и благополучие. Дело в том, что расходы людей, которые ежемесячно получают переводы от сыновей и мужей, выросли, а производить они больше не стали. В итоге там сфокусировались не на строительстве заводов и фабрик, а на развитии сферы услуг.

- При сохранении значительной межстрановой разницы в доходах от труда при неизменном уровне человеческого капитала ожидать сокращения миграции не приходится, - отмечают в ВБ.

То есть даже высоколобые экономисты не видят, как переломить тенденцию с трудовыми мигрантами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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