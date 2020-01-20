Елизавета Туктамышева едет на чемпионат Европы по фигурному катанию в новой роли
В среду в Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, где российские спортсмены готовы побороться за медали во всех дисциплинах. При этом в женском катании три юные воспитанницы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова могут занять весь пьедестал почета, как это было в финале Гран-при.
Освещать первенство отправляется большая бригада с Первого канала. Но теперь, наряду с известными тренерами и экс-фигуристами, соревнования будет освещать и действующая спортсменка Елизавета Туктамышева. Экс-чемпионка мира на этот раз не пробилась в команду и числится среди запасных. А, значит, может в любой момент сменить микрофон на коньки.
Любопытно, что Лиза сразу отказалась комментировать одиночниц.
«Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно - скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное - точно без меня, надеюсь понятно почему», - написала Туктамышева в Инстаграм.
СОСТАВ КОМАНДЫ
Женщины
Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Мужчины
Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.
Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.
Спортивные пары
Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.
Запасные: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов.
Танцы на льду
Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.
Запасные: Аннабель Морозов - Андрей Багин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко - Игорь Еременко.
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