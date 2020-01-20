«Собчак и маленькие гаденыши»: телеведущая в бикини прогулялась с детьми по пляжу

Фраза про «маленьких гаденышей» надолго стала визитной карточкой Собчак. Телеведущая всегда не любила детей и, только став мамой, изменила свое отношение к ним. Ксения воспитывает трехлетнего сына Платона, в котором души не чает. Но иногда нет-нет, да и пошутит по поводу своей прежней ненависти к «цветам жизни». Сейчас Ксения отдыхает на Мальдивах: в Инстаграме телеведущая опубликовала фотографию, на которой она прогуливается по пляжу вместе с детьми.

- Картина «Жизнь внесла свои коррективы» или «Собчак и маленькие гаденыши», - написала Собчак. - А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои, или я одна такая?

xenia_sobchak Картина Жизнь внесла свои коррективы или Собчак и маленькие гаденыши

На фото Ксения в бикини держит на руках сына Платона, рядом стоит девочка — дочь друзей Собчак, с которыми она вместе отдыхает на мальдивском курорте. Малышка — ровесница Платона, и дети на отдыхе очень подружились, что Собчак не раз показывала в видео в Инстаграме.

xenia_sobchak Номинация: Фото с отдыха

Подписчики телеведущей, впрочем, больше обратили внимание не на сарказм Собчак, а на ее фигуру в бикини. Телеведущая нарядилась в простой черный купальник, прикрыв глаза темными очками. Камера запечатлела Собчак сбоку — этот выгодный ракурс подчеркнул ее круглые ягодицы. На днях Ксения показала подписчикам, как она занимается йогой — похоже, эти занятия творят чудеса.

На Мальдивы Ксения прилетела не только с сыном, но и с мужем Константином Богомоловым. Супруги поселились на фешенебельной вилле на мальдивском курорте «Soneva Fushi». Новогодние праздники Собчак и Богомолов отметили в Альпах, на горнолыжном курорте Куршевель, куда они прилетели на частном самолете. А теперь решили погреться после снежных трасс и прилетели на Мальдивы. «Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно и выставлять любые фотки в Инстаграм, какие нравятся», - похвасталась Ксения, только на одной рекламе в Инстаграме зарабатывающая, по данным Forbes, 1,6 миллиона долларов в год.

Собчак отдыхает на Мальдивах вместе с Глюкозой. Фото: Инстаграм.

Вместе с Собчак и Богомоловым на острове отдыхают подруга телеведущей дизайнер Яна Расковалова и певица Глюкоза с семьей. Наталья Ионова и ее муж, бизнесмен Александр Чистяков тоже решили продлить себе каникулы. Сначала пара вместе с дочками отдыхала на Маврикии, потом провела несколько дней в Кейптауне, а потом присоединилась к Собчак на Мальдивах.