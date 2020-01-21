2020-01-21T19:13:52+03:00
Политика

Владимир Васильев - о предстоящем назначении Юрия Чайки полпредом президента в СКФО: Я буду рад с ним работать

Глава Дагестана - нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир ВасильевВладимир Васильев
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Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке занять должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ о назначении еще не подписан.

- Владимир Абдуалиевич, здравствуйте. Буквально на одну минуточку... Вот уже и конкретно Северного Кавказа коснулись изменения, которые у нас здесь, в Москве, происходят. Вы в курсе, что полпредом Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе будет назначен Юрий Чайка? Как вы это расцениваете?

- Ну, вы знаете, (эта информация. - А.Г.) в режиме - «возможное»…

- Это возможное назначение, да. Но, скорее всего, оно состоится. Юрий Чайка уже дал согласие.

- Знаете, я с удовольствием поздравлю Юрия Яковлевича, если будет Указ президента. Потому что, этот человек имеет огромный жизненный опыт. И то, что это решение принято президентом, если он (Юрий Чайка. - А.Г.) его поддержал и принял…

- Да, это так.

- …я буду рад работать.

- Вы с ним лично знакомы?

- Конечно. Я же говорю - с огромным уважением отношусь к Юрию Яковлевичу. Я его знаю много лет. Считаю, что это будет очень эффективное назначение, если оно состоится, в плане решения множества проблем в округе.

- Скажите, а как вам - перестановки в целом?

- Я ответил на ваш вопрос...

Владимир Васильев, глава Дагестана - о предстоящем назначении Юрия Чайки полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе: "Если это назначение состоится - оно будет эффективным. Для решения множества проблем в округе".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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