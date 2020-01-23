Вы точно не едите сладкое? Как правильно искать скрытые названия сахара на этикетках продуктов

Автор блога о здоровом образе жизни для больших и маленьких @smart_manya, основатель проекта HealthNorms Мария Попова недавно презентовала книгу «Темная сторона ЗОЖ». В ней нутрициолог рассказала о заложниках ЗОЖ, преувеличенности пользы суперфудов, как правильно читать результаты анализов и насколько полезен кофе.

Отдельную главу Мария Попова посвятила сахару. Автор уверен, сегодня подслащивают почти все продукты и порой читая этикетки покупатели даже не догадываются за какими названиями скрывается чистый рафинад. Перечислять все нет смысла, расскажем о самых основных.

- Если после слова «сахар» на этикетке указаны непонятные слова или что-то с упоминанием «сироп», с высокой вероятностью это тоже будет сахар.

2. Если на упаковке стоит «фруктоза» и преподносится как здоровая альтернатива сахару, знайте, это не так: фруктоза почти полностью метаболизируется в печени и ее высокое потребление уже доказано – негативно влияет на здоровье. Здесь и метаболический синдром, и ожирение печени, и другие неприятные слова.

3.Если в составе нет ни сахара, ни фруктозы, но есть слова вроде «патока», «мальтодекстрин», 2глюкоза» и другие, значит, сахар в этом продукте есть.

Кстати, еще один миф, что нельзя покупать продукты, где в составе есть Е-добавки, но это не совсем так. Так же гуаровая камедь может быть обозначена как Е-412 и она безопасна для здоровья.

А вот там, где слишком часто мелькают слова, больше похожие на элементы таблицы Менделеева и много «ешек» с цифрами, лучше проявить бдительность. Что же касается трансжиров, то их могут спрятать под названием «гидрогенизированные», «частично гидрогенизированные», «кондитерские» жиры и масла. Читайте этикетку правильно!

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