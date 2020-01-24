Coca-Cola не откажется от розлива газировки в пластиковые бутылки

Компания Coca-Cola не планирует пока отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, об этом рассказала руководитель отдела охраны окружающей среды Беа Перес.

По словам Перес, причина банальна - клиенты по-прежнему «любят их», так как пластиковые бутылки очень удобны и мало весят: «Бизнес не был бы бизнесом, если бы не приспосабливался к требованиям потребителей».

Отказ же от розлива своего напитка, рецепт которого, к слову, строго засекречен, в полюбившуюся тару может снизить продажи компании. Кроме того, как отметила представитель компании, использование только алюминиевой и стеклянной упаковки может «увеличить углеродный след».

Ежегодно компания производит около трех миллионов тонн пластиковой тары, являясь одним из крупнейших "поставщиков" пластиковых отходов.

Тем не менее, ранее Coca-Cola обязалась к 2030 году утилизировать столько же пластиковых бутылок, сколько выпустит, а также использовать 50% вторсырья в своем производстве.

Также Coca-Cola поддерживает различные экологические проекты, например «Разделяй с нами», амбассадором которого является Полина Гагарина. Проект предполагает раздельный сбор различных видов пластика с последующей передачей его на переработку.