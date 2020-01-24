2020-01-27T16:41:12+03:00
Общество

Coca-Cola не откажется от розлива газировки в пластиковые бутылки

Ежегодно компания производит около трех миллионов тонн пластиковой тары, являясь одним из крупнейших "поставщиков" пластиковых отходов
Анна ГЛАДКИХ
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Ежегодно компания производит около трех миллионов тонн пластиковой тары, являясь одним из крупнейших "поставщиков" пластиковых отходовЕжегодно компания производит около трех миллионов тонн пластиковой тары, являясь одним из крупнейших "поставщиков" пластиковых отходовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Компания Coca-Cola не планирует пока отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, об этом рассказала руководитель отдела охраны окружающей среды Беа Перес.

По словам Перес, причина банальна - клиенты по-прежнему «любят их», так как пластиковые бутылки очень удобны и мало весят: «Бизнес не был бы бизнесом, если бы не приспосабливался к требованиям потребителей».

Отказ же от розлива своего напитка, рецепт которого, к слову, строго засекречен, в полюбившуюся тару может снизить продажи компании. Кроме того, как отметила представитель компании, использование только алюминиевой и стеклянной упаковки может «увеличить углеродный след».

Ежегодно компания производит около трех миллионов тонн пластиковой тары, являясь одним из крупнейших "поставщиков" пластиковых отходов.

Тем не менее, ранее Coca-Cola обязалась к 2030 году утилизировать столько же пластиковых бутылок, сколько выпустит, а также использовать 50% вторсырья в своем производстве.

Также Coca-Cola поддерживает различные экологические проекты, например «Разделяй с нами», амбассадором которого является Полина Гагарина. Проект предполагает раздельный сбор различных видов пластика с последующей передачей его на переработку.

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