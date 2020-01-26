Лыжник Большунов играет с норвежцами, как кошка с мышками

Александр Большунов в выходные победил в скиатлоне на 30 км и увеличил отрыв от своих соперников. Теперь российский лыжник в погоне за Хрустальным глобусом опережает ближайшего конкурента Йохана Клебо более чем на 200 очков. Норвежец, кстати, сошел на дистанции скиатлона.

- Я уже давно не чувствовал себя таким беспомощным . Я сейчас не мог бороться даже за топ-30. В этом случае не было смысла продолжать, — сказал Клебо.

Пришедший третьим норвежец Сьюр Рете сказал, что шансов победить Большунова у их команды не было.

— На трассе были четыре мыши и кошка. Он действительно немного играл с нами. Я видел и чувствовал, что он все хорошо контролировал, - сказал скандинавский лыжник.

Знаменитый норвежский лыжние Петр Нортуг тоже похвалил Большунова, заявив, что он стал умнее тактически и позволяет норвежцам идти впереди.

— На чемпионате мира он тянул всех за собой людей и плавно ускорялся. Теперь отпустил норвежцев и позволил им делать свою работу, а потом оказался в нужное время в нужном месте. Большунов сделал правильный выбор на последней вершине холма. Когда он в форме, выглядит иначе, чем в прошлом году, - комментирует смену лидера в мировом лыжном спорте Нортуг.

Напомним, что Большунов в начале января выиграл престижную многодневку «Тур де ски», а теперь продолжил свое восхождение.

Впереди у лыжников еще половина сезона

Кубок мира по лыжным гонкам. Оберсдорф. Скиатлон, 15+15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.40,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 0,9

3. Сьюр Рете (Норвегия) — 1,2

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2,9

6. Андрей Ларьков (Россия) — 6,1

9. Евгений Белов (Россия) — 18,8

10. Александр Бессмертных (Россия) — 19,1

15. Денис Спицов (Россия) — 43,9

19. Алексей Червоткин (Россия) — 1.27,7

22. Ермил Вокуев (Россия) — 1.43,5

25. Сергей Устюгов (Россия) — 1.48,0

Лыжные гонки. Общий зачет в Кубке мира

1 Александр Большунов (Россия) — 1 421 очка

2 Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1 122

3 Сергей Устюгов (Россия) — 851

4 Иво Нисканен Финляндия) — 799

5 Сьюр Рете (Норвегия)- 784...